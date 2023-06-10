Стало известно, в каком эстонском городе в следующем году пройдет ЛГБТ-парад

«Защита свободного и заботливого общества, где всем хорошо и безопасно жить, неотъемлемая часть европейской идентичности. Равное обращение обладает принципиальным значением для культурной столицы как носителя европейских ценностей», - сказала креативный директор Tartu 2024 Кати Торп.

В связи с этим программа Tartu 2024 вместе с Эстонским объединением ЛГБТ+ и партнерами приглашает ЛГБТ-сообщество, его друзей и сторонников из Эстонии и других стран в следующем году в культурную столицу Европы Тарту.

«Сообщество ЛГБТ+ не одиноко - следующие прайд-торжества мы проведем уже под эгидой Тарту-2024, чтобы вместе с Европой еще сильнее выступить в защиту более равноправного, справедливого и инклюзивного общества», - сказал проектный руководитель Baltic Pride в этом году Кейо Соомельт.

В следующем году мероприятия фестиваля культуры ЛГБТ+ пройдут в рамках культурной столицы Европы с 12 по 18 августа и завершатся процессией. Фестиваль выступает за справедливую и безопасную Эстонию и Европу для всех вне зависимости от сексуальности, гендерной идентичности или самовыражения.

Программа Тарту на 2024 год будет содержать созданные в сотрудничестве с сообществом ЛГБТ+ проекты, которые инициируют обсуждение прав людей разных сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей, а также сфокусируются на культурной деятельности сообщества.

Полная программа культурной столицы Европы Тарту на 2024 год будет обнародована 19 октября. Год культурной столицы откроется в Тарту 26 января 2024 года.