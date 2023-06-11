Политик о повестке дня парламента: всегда были темы, которые считались аморальными!

Члена парламентской фракции социал-демократов Эдуарда Одинца журналист Rus.Postimees опросил на марше равенства Baltic Pride-2023.

- Эдуард, как считаете, во время принятия закона о равенстве браков можно ждать еще неожиданностей от оппозиции?

- Я думаю, закон пройдет, потому что эта цель записана в коалиционном соглашении. Под коалиционным соглашением подписались шестьдесят депутатов парламента. Закон должен пройти. Мы видели за последние пару месяцев, что оппозиционеры постоянно находят какие то новые лазейки для того, чтобы устроить обструкцию, остановить работу парламента.

Разумеется, я не знаю, есть ли у них что еще в загашнике для этого законопроекта. Пока мы движемся к его принятию, идет совершенно нормальная рабочая процедура. На следующей неделе у меня в правовой комиссии будут рассматриваться все 722 поправки, которые были поданы.

- Все?!

- Они в принципе все одинаковые. Поправок может быть много, но они все по сути одна поправка.

Правовая комиссия Рийгикогу получила более 700 предложений о поправках к проекту Закона о равенстве браков. Члены фракции Консервативной народной партии Эстонии представили более 500 предложений о поправках, члены фракции «Отечество» – 150 и члены фракции Центристской партии Эстонии – 12.

- Правильно я понимаю, что во фракции социал-демократов особых разногласий нет. В отличие от Партии реформ, например, во фракции которой есть и более консервативное крыло, не разделяющее всеобщего энтузиазма в части формулировки брака.