Политик о повестке дня парламента: всегда были темы, которые считались аморальными!

Марш равенства Baltic Pride-2023 - это разноцветный праздник, но политическая борьба за отмену последней официально существующей дискриминации ведется в будни, в куда более серой обстановке. Правда, назвать эти будни скучными нельзя, если учесть накал политических дебатов по вопросам равенства браков. Скоро депутатам Рийгикогу предстоит решающая схватка за ценности, которые у коалиции и оппозиции кардинально разные.
Члена парламентской фракции социал-демократов Эдуарда Одинца журналист Rus.Postimees опросил на марше равенства Baltic Pride-2023.
- Эдуард, как считаете, во время принятия закона о равенстве браков можно ждать еще неожиданностей от оппозиции?
- Я думаю, закон пройдет, потому что эта цель записана в коалиционном соглашении. Под коалиционным соглашением подписались шестьдесят депутатов парламента. Закон должен пройти. Мы видели за последние пару месяцев, что оппозиционеры постоянно находят какие то новые лазейки для того, чтобы устроить обструкцию, остановить работу парламента.
Разумеется, я не знаю, есть ли у них что еще в загашнике для этого законопроекта. Пока мы движемся к его принятию, идет совершенно нормальная рабочая процедура. На следующей неделе у меня в правовой комиссии будут рассматриваться все 722 поправки, которые были поданы.
- Все?!
- Они в принципе все одинаковые. Поправок может быть много, но они все по сути одна поправка.
Правовая комиссия Рийгикогу получила более 700 предложений о поправках к проекту Закона о равенстве браков. Члены фракции Консервативной народной партии Эстонии представили более 500 предложений о поправках, члены фракции «Отечество» – 150 и члены фракции Центристской партии Эстонии – 12.
- Правильно я понимаю, что во фракции социал-демократов особых разногласий нет. В отличие от Партии реформ, например, во фракции которой есть и более консервативное крыло, не разделяющее всеобщего энтузиазма в части формулировки брака.
- У нас небольшая фракция всего девять человек и я не знаю никого, кто был бы против этого закона. Для социал-демократов эта тема важна была очень много лет уже. Все уже привыкли и умеют другим рассказать, почему мы за этот закон и зачем это нужно.
- А у Eesti 200 есть какие то шатания внутри фракции?
- Насколько мне известно, нет. Думаю, у них тоже сплоченная позиция по этому поводу, тем более, что у них в программе тоже был пункт о равноправии брака.
- Я предполагаю, что и у центристов, и у реформистов единодушное голосование возможно только в рамках партийной дисциплины. Члены фракции думают по-разному. Я знаю как минимум четырех членов Партии реформ, которые против...
- Мне сложно сказать, каким образом фракция Партии реформ будет решать эту проблему, но не думаю, что кто-то будет голосовать против. Разумеется, у нас по закону депутат свободен в своем выборе. И любой депутат может по любому законопроекту проголосовать против. Но даже если это будет четыре человека, это не помешает принятию закона.
- Вы вели дискуссию с Михаилом Кылвартом в студии Rus.Postimees. Как вы считаете, Он на самом деле не разделяет сути существующей дискриминации? Он молодой умный политик все-таки. Может это быть позиция «если все пошли налево, то я пойду направо»?
- Мне сложно понять, потому что на самом деле я тоже считал, что Михаил - представитель более либерального крыла Центристской партии. Здесь может работать желание как бы отличаться чем то от других партий, отличаться от нас тем, что они как бы за закон о партнерстве, но против равноправия браков.
«Изменение повлияет на всех тех, кто уже состоит в браке и рассматривает его как союз между мужчиной и женщиной. Таково было их правовое и социально-культурное понимание брака на момент узаконивания отношений. Это вопрос социально-культурных основ общества, а не вопрос прав одной социальной группы» - сказал Михаил Кылварт в студии Rus.Postimees.
- Кто-то еще во фракции центристов может голосовать за закон кроме Танеля Кийка? И как будет голосовать Кийк, что вы думаете? Он раньше всегда был очень либеральным в этом вопросе.
- Я сомневаюсь, что вообще кто-то будет голосовать «за». Там, скорее всего, будет работать партийная дисциплина, и они неоднократно уже заявляли о том, что они будут голосовать против. То есть я категорически не исключаю, что во фракции центристов могут ыбть люди, которые будут голосовать за этот закон, но особенно бы на это не рассчитывал.
- Зачем вы сегодня сюда пришли? Вы же свое дело в Рийгикогу все равно делаете.
- Делаем. Но на самом деле ведь «прайд» - это вещь, которая никогда не кончается. То есть в этой сфере еще огромное количество вопросов, которые нужно решать. Любой прогрессивно настроенный политик должен здесь быть, чтобы поддержать людей и поддержать ЛГБТ-сообщество. Быть вместе со всеми.
- Как вы считаете, сопротивление, которое люди в парламенте оказывают, объясняется тем, что они реально считают однополые пары аморальными, или они просто боятся перемен?
- Думаю, что часть людей все таки есть, которые считают это аморальным и неприемлемым для нашего общества. Но опять же, если мы посмотрим на историю развития, то однополые отношения всегда были. Всегда были и другие темы, которые считались аморальным.
Мы на дебатах в Рийгикогу приводили пример: ровно сто лет назад парламент Эстонии дискутировал, можно ли разрешить женщинам ходить на работу без разрешения мужа? Можно ли вообще разводиться людям? Тогда аргументы «против» были те же, что и сегодня: это было аморально, разрушало устои нашего общества, «провоцировало раскол страны». К чему это приведет? Не вымрет ли эстонский народ после этого и так далее.
Если мы посмотрим, когда принимали закон о партнерстве, то точно так же жители страны разделились и половина считала, что государство превратится во что-то невообразимое. А что теперь? Мы видим, что ничего не случилось, и поддержка равноправия растет с каждым месяцем, с каждым днем.
- Социал-демократическая партия пользовалась услугами НКО «Либеральный гражданин»? (Rus.Postimees писал об этом подробнее на прошлой неделе - прим.ред.)
- Они не предоставляют услуги. Это люди с таким же мировоззрением как у нас и просто организация, которая проводит свои исследования, имеет свой мозговой центр и предлагает партиям свои советы. И уже партия сама решает применять эти советы или не применять. То есть нельзя назвать, что мы покупали у них какую то услугу. Их советы для нас были просто в ряду тех советов, которые мы получали. Мы же общаемся и с учеными, политологами разных университетов, с коллегами в Европе.
- Но вы согласны с тем, что их советы были очень толковые?
- В большинстве случаев, да. Я не могу сейчас конкретно говорить о каких=то рекомендациях. Партийную политику планирует не руководитель партии и не НКО «Либеральный гражданин». Это все же коллективное решение внутри самой партии. То есть мы обсуждаем каждое решение, слоганы, программу... По списку кандидатов мы каждый раз озвучивали разные точки зрения и учитывали разные советы, которые нам давали. И только потом правление партии принимало решение.