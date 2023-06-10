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Автомобиль съехал в реку при подозрительных обстоятельствах

Кевин Вольтер
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Автомобиль в реке. Фото иллюстративное.
Автомобиль в реке. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

В субботу около шести вечера в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль съехал в реку на Рулли-теэ в селе Сымеру.

Полицейский патруль отреагировал на сообщение и обнаружил, что автомобиль Mazda находился передней частью в реке, двери автомобиля были открыты, а ключа в машине не было.

На место прибыли также владелец автомобиля, 25-летний мужчина, и его друг, 40-летний мужчина. По словам друга, именно он ночью съехал на машине в реку.

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