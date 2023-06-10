Автомобиль съехал в реку при подозрительных обстоятельствах

Rus.Postimees.ee112Для подписчиковАвтомобиль съехал в реку при подозрительных обстоятельствахКевин Вольтер10 июня 2023, 21:38Facebook TwitterComments Автомобиль в реке. Фото иллюстративное. Фото: Erik ProzesВ субботу около шести вечера в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль съехал в реку на Рулли-теэ в селе Сымеру.Полицейский патруль отреагировал на сообщение и обнаружил, что автомобиль Mazda находился передней частью в реке, двери автомобиля были открыты, а ключа в машине не было.На место прибыли также владелец автомобиля, 25-летний мужчина, и его друг, 40-летний мужчина. По словам друга, именно он ночью съехал на машине в реку.Facebook TwitterComments Ключевые слова Mazdaполицияавтомобильполицейскийслужбасредадепартамент окружающей среды Pекомендуем