На шоссе перевернулся автомобиль: в машине был трехлетний ребенок, за рулем – нетрезвая женщина

В субботу, 10 июня, в 18.51 в Вырумаа в деревне Микитамяэ на 79-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска автомобиль BMW 318I, за рулем которого была 24-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, после поворота налево выехал в кювет с левой стороны дороги, потом вернулся на дорогу и вновь выехал в кювет с правой стороны дороги, в результате чего машина перевернулась, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.