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На шоссе перевернулся автомобиль: в машине был трехлетний ребенок, за рулем – нетрезвая женщина

rus.postimees.ee
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Перевернутый автомобиль. Фото иллюстративное.
Перевернутый автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Kenno Soo

Вчера вечером в результате ДТП на шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в больницу были доставлены 24-летняя женщина и трехлетний ребенок. 

В субботу, 10 июня, в 18.51 в Вырумаа в деревне Микитамяэ на 79-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска автомобиль BMW 318I, за рулем которого была 24-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, после поворота налево выехал в кювет с левой стороны дороги, потом вернулся на дорогу и вновь выехал в кювет с правой стороны дороги, в результате чего машина перевернулась, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Сидевшая за рулем женщина и находившийся в автомобиле трехлетний ребенок были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе производства. 

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