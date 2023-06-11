Стрельба в пригороде Стокгольма: убит 15-летний юноша, еще трое раненых доставлены в больницу

«Человек, который погиб на месте происшествия, – 15-летний юноша», - заявил AFP пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг.

Ранены были еще один 15-летний юноша, 45-летний мужчина и 65-летняя женщина. Тяжесть их ранений неизвестна.

В связи с инцидентом задержаны двое человек, которые пытались на автомобиле скрыться с места происшествия.

Сообщение о стрельбе возле станции метро поступило в полицию вечером по местному времени. Правоохранительные органы оцепили место преступления и другие районы в Фарста.

Полиция сначала получила информацию о двух раненых, но вскоре обнаружила двух других пострадавших недалеко от места преступления.

За сутки в пригородах Стокгольма в общей сложности стрельба была открыта по семи людям. Поздно вечером в пятницу два человека были ранены в Сольна и один в Йордбро. Ни одно из этих ранений не является серьезным.

В связи с инцидентом в Йордбро по подозрению в покушении на убийство арестован 18-летний молодой человек.

В последние годы Швеция страдает от связанных с наркотиками насильственных преступлений группировок.