Стрельба в пригороде Стокгольма: убит 15-летний юноша, еще трое раненых доставлены в больницу

В субботу в Фарста, пригороде шведской столицы Стокгольма, была открыта стрельба по четырем людям, один из которых скончался, а остальные были доставлены в больницу, сообщила местная полиция.
«Человек, который погиб на месте происшествия, – 15-летний юноша», - заявил AFP пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг.
Ранены были еще один 15-летний юноша, 45-летний мужчина и 65-летняя женщина. Тяжесть их ранений неизвестна.
В связи с инцидентом задержаны двое человек, которые пытались на автомобиле скрыться с места происшествия.
Сообщение о стрельбе возле станции метро поступило в полицию вечером по местному времени. Правоохранительные органы оцепили место преступления и другие районы в Фарста.
Полиция сначала получила информацию о двух раненых, но вскоре обнаружила двух других пострадавших недалеко от места преступления.
За сутки в пригородах Стокгольма в общей сложности стрельба была открыта по семи людям. Поздно вечером в пятницу два человека были ранены в Сольна и один в Йордбро. Ни одно из этих ранений не является серьезным.
В связи с инцидентом в Йордбро по подозрению в покушении на убийство арестован 18-летний молодой человек.
В последние годы Швеция страдает от связанных с наркотиками насильственных преступлений группировок.
По данным полиции, в 2022 году в стране было зарегистрировано 391 стрельба, из них 62 - со смертельным исходом. Годом ранее было 45 жертв.