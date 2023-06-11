ЧП в Белгородской области: сошли с рельсов 15 вагонов

В России в Белгородской области в ночь на воскресенье, 11 июня, произошло ЧП: сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов.
В Алексеевском округе Белгородской области 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, вагоны были пустые. «Пострадавших среди работников РЖД и местных жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы - разбираются в причинах происшествия», - уточнил Гладков сегодня утром.
Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. «Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», - добавил губернатор Белгородской области.