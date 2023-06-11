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ЧП в Белгородской области: сошли с рельсов 15 вагонов

rus.postimees.ee
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Российские вагоны в Эстонии.
Российские вагоны в Эстонии. Фото: Sander Ilvest / Postimees

В России в Белгородской области в ночь на воскресенье, 11 июня, произошло ЧП: сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов.

В Алексеевском округе Белгородской области 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, вагоны были пустые. «Пострадавших среди работников РЖД и местных жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы - разбираются в причинах происшествия», - уточнил Гладков сегодня утром.

Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. «Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», - добавил губернатор Белгородской области.

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