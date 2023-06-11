Мужчине из-за имени и даты рождения запретили летать авиакомпанией easyJet

У Кирана Херриса такие же имя и дата рождения, как у другого человека, включенного в «черный список» easyJet из-за создания неприятностей.

Это означает, что сотрудники авиакомпании думают, что он - человек, включенный в «черный список».

Виновный Киран Херрис в 2021 году был приговорен к 12-недельному заключению за агрессивные действия в состоянии сильного алкогольного опьянения во время полета на easyJet.

В свою очередь второй - невиновный - Киран Херрис просто хотел слетать в Испанию. В последний момент ему запретили воспользоваться услугами авиакомпании, и, по его утверждениям, служба столичной полиции Великобритании (Metropolitan Police Service) пришла к нему домой.

«Мой друг вечером перед полетом в 18 часов получил письмо по электронной почте, в котором было сказано, что мне десять лет запрещено летать самолетами авиакомпании и мой билет аннулирован», - сказал Херрис, хотевший слетать в Испанию.