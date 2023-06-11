Мужчине из-за имени и даты рождения запретили летать авиакомпанией easyJet

Мужчина, которому из-за его имени «запретили» пользоваться услугами авиакомпании easyJet, утверждает, что по той же причине полиция пришла и к нему домой, сообщает Rus.Tvnet.
У Кирана Херриса такие же имя и дата рождения, как у другого человека, включенного в «черный список» easyJet из-за создания неприятностей.
Это означает, что сотрудники авиакомпании думают, что он - человек, включенный в «черный список».
Виновный Киран Херрис в 2021 году был приговорен к 12-недельному заключению за агрессивные действия в состоянии сильного алкогольного опьянения во время полета на easyJet.
В свою очередь второй - невиновный - Киран Херрис просто хотел слетать в Испанию. В последний момент ему запретили воспользоваться услугами авиакомпании, и, по его утверждениям, служба столичной полиции Великобритании (Metropolitan Police Service) пришла к нему домой.
«Мой друг вечером перед полетом в 18 часов получил письмо по электронной почте, в котором было сказано, что мне десять лет запрещено летать самолетами авиакомпании и мой билет аннулирован», - сказал Херрис, хотевший слетать в Испанию.
Прошлым летом полиция пришла к нему домой, чтобы допросить. «Это было довольно серьезно, но в течение пяти или десяти минут они поняли, что это был не я. Опубликованы статьи с фотографией этого человека, и можно увидеть, что это не я», - сказал невиновный Киран Херрис.