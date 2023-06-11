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Фото ⟩ В Эстонии деревянную скульптуру продали с аукциона за 1850 евро

Маариус Сувисте
, репортер
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Дни дерева в Пыльвамаа завершился аукционом деревянных скульптур, цены на которые достигали 1850 евро.

15 скульпторов по дереву собрались на этой неделе на территории хутора- лабиринта Вийа-Яани, расположенного в деревне Ихамару в волости Канепи, чтобы провести собрание скульпторов по дереву, вместе создать скульптуры из дерева и обменяться опытом. В процессе этого была сделана 21 скульптура.

Произведения искусства отвезли на проходившую в той же деревне в субботу ярмарку, где состоялся аукцион деревянных скульптур. Все работы нашли нового владельца.

Самой дорогой стала скульптура Евгения Невельского «Лесная скамейка» стоимостью 1850 евро. «Самое дешевое произведение продали за 35 евро», - сказал один из организаторов Айвар Тяпси.

Дни дерева Postitee Puupäevad проходят второй раз. Мастера прибыли с Хийумаа, из Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Пыльвамаа.

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