Фото ⟩ В Эстонии деревянную скульптуру продали с аукциона за 1850 евро

15 скульпторов по дереву собрались на этой неделе на территории хутора- лабиринта Вийа-Яани, расположенного в деревне Ихамару в волости Канепи, чтобы провести собрание скульпторов по дереву, вместе создать скульптуры из дерева и обменяться опытом. В процессе этого была сделана 21 скульптура.

Произведения искусства отвезли на проходившую в той же деревне в субботу ярмарку, где состоялся аукцион деревянных скульптур. Все работы нашли нового владельца.

Самой дорогой стала скульптура Евгения Невельского «Лесная скамейка» стоимостью 1850 евро. «Самое дешевое произведение продали за 35 евро», - сказал один из организаторов Айвар Тяпси.