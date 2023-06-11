Закат доллара. Кто и когда положит конец гегемонии американской валюты

Китай активно продвигает торговые расчеты в своей валюте, и таким образом постепенно у центробанков его торговых партнеров накапливаются юани, отметили в недавнем исследовании американские и европейские экономисты.

«Китайский подход к интернационализации своей валюты ведет не к доминированию юаня, а скорее к многополярному валютному миру, в котором доллар, евро и юань будут сосуществовать», - пишут они.

Правда, до этого еще далеко. Одно дело иметь возможность хранить деньги в юанях, другое - желать этого.

Возможность купить и продать доллары во всем мире безграничны, тогда как юань за пределами Китая торгуется лишь в Гонконге и двух десятках центрах поменьше.

Офшорные депозиты в юанях в долларовом эквиваленте исчисляются сотнями миллионов по сравнению с десятками триллионов в офшорных долларах. Китайские валютные свопы (взаимные депозиты в своих валютах) с центробанками примерно 40 стран едва превышают полтриллиона долларов в эквиваленте. Американские свопы - безлимитные.

Историк Фергюсон называет гонку между долларом, евро и юанем за доминирование «черепашьими бегами».

Он напоминает, что переход первого места от фунта стерлингов к доллару был очень постепенным, и фунт все равно пока резервная валюта, пусть и на четвертом месте после японской иены.

По мнению Фергюсона, такими темпами юань станет третьей резервной валютой в мире после доллара и евро примерно лет через двадцать, к 2043 году.

Про первое место никто даже не заикается.

К тому же альтернативу доллару пока ищут только противники США. Союзники американцев по лагерю развитых демократических стран никакой аллергии к доллару не испытывают.