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Закройте окна и двери ⟩ Пожар вблизи Таллинна: полыхает жилой дом

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Вид на столб дыма из Ярвекюла.
Вид на столб дыма из Ярвекюла. Фото: Lugeja foto

Под Таллинном в деревне Раэ ведутся работы по тушению пожара в двухэтажном жилом доме. Местных жителей просят не открывать окна и двери. 

Около 10.30 на Тартуском шоссе были замечены машины спасателей, которые ехали в направлении Раэ.

Спасатели отреагировали на возгорание как на происшествие второй степени. Пресс-служба Спасательного департамента сообщила, что в 10.23 в Центр тревоги сообщили, что двухэтажный жилой дом в Харьюмаа, в деревне Раэ, на улице Вахесоо полыхает большим пламенем.

«На месте происшествия работают профессиональные спасатели из Ассаку, Кейла, Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла и спасатели-добровольцы из Аланси, Хююру», - уточнили в Спасательном департаменте.

Около 11.20 спасатели уточнили, что из-за пожара в этом районе распространяется много дыма. Спасательный департамент просит местных жителей держать окна и двери своих домов закрытыми.

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