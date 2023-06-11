Закройте окна и двери ⟩ Пожар вблизи Таллинна: полыхает жилой дом

Около 10.30 на Тартуском шоссе были замечены машины спасателей, которые ехали в направлении Раэ.

Спасатели отреагировали на возгорание как на происшествие второй степени. Пресс-служба Спасательного департамента сообщила, что в 10.23 в Центр тревоги сообщили, что двухэтажный жилой дом в Харьюмаа, в деревне Раэ, на улице Вахесоо полыхает большим пламенем.

«На месте происшествия работают профессиональные спасатели из Ассаку, Кейла, Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла и спасатели-добровольцы из Аланси, Хююру», - уточнили в Спасательном департаменте.