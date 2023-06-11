Отчет: Эстония слишком мало инвестирует в зеленые технологии

Стокгольмский институт окружающей среды (SEI) установил, что для достижения климатически нейтральной Эстонии к 2050 году потребуются инвестиции в размере 17,5 миллиарда евро, поэтому ежегодные потребности в инвестициях оцениваются примерно в четыре процента от ВВП, однако текущий уровень зеленых инвестиций в Эстонии составляет примерно половину от этого - два процента от ВВП.

Руководитель исследовательского отдела Центра мониторинга развития Уку Варблане подчеркнул, что зеленый поворот включает в себя развитие технологий в самых разных областях, таких как переработка биоресурсов, дигитализация, управление отходами, производство материалов, более широкое внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения и многие другие. «Между странами идет огромная технологическая гонка, и вопрос в том, как Эстония может участвовать в этих инновациях и как мы сможем использовать новые технологии», - сказал Варблане, добавив, что в связи с климатическими целями на 2030 год Эстонии необходимо полагаться на уже имеющиеся на рынке технологии, но их недостаточно для достижения целей на 2050 год. «Однако многие технологии, необходимые для климатической нейтральности, еще не вышли на рынок», - сказал он.

В недавнем отчете Центр мониторинга развития указывает, что «зеленые» инвестиции приносят Эстонии высокую экономическую отдачу, но их экономический стимул во многом зависит от доли внутреннего вклада. Инвестирование одного евро в зеленую экономическую деятельность может увеличить валовой внутренний продукт на 1,2 евро, а налоговые поступления - на 20 центов.