Латвия отказалась давать убежище российскому режиссеру, который не поддерживает войну

Он - режиссер и ранее работал в латвийских театрах - в 2009 году в Риге, в 2017 году - в Валмиере, в 2019 году - в Лиепае, а 18 мая 2023 года состоялась премьера спектакля «Восстание» в Цесисском малом театре, который хотел бы сотрудничать с художником и в дальнейшем.

Принимая во внимание, что режиссер уже ранее работал в Латвии, у него обширные связанные с работой контакты. Сейчас режиссер ведет переговоры с резекненским театром Joriks, где ему предлагается в сентябре 2023 года поставить спектакль. Также идут переговоры с представителями Рижского русского театра, Лиепайского театра и Валмиерского театра.

Режиссер аргументировал, что у него есть где жить в Латвии, кроме того, он учит латышский язык и готов сдать экзамен на знание государственного языка.

По политическим причинам режиссер не может вернуться в Россию, так как не поддерживает начатую ей войну против Украины. Именно по этой причине он 29 августа 2022 года выехал из России. Кроме того, режиссер не хочет, чтобы его налоги направлялись на поддержку войны.