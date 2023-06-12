Каждый шестой городской служащий может стать безработным

На последнем заседании депутатов Городского собрания Кохтла-Ярве, прошедшего в минувший четверг, представители мэрии предложили утвердить 15 июля в качестве даты реализации решения о сокращении чиновников. Но оказалась, что инициатива чиновников не соответствует процедурам обсуждения и утверждения таких решений.

По мнению председателя горсобрания Эдуарда Одинца (Социал-демократическая партия), регламент городского собрания предусматривает, что такое предложение должно было быть внесено ранее. Именно по этой причине решение о сокращении чиновников на внеочередном заседании принято не было, и кохтла-ярвеские депутаты должны собраться для обсуждения этого вопроса еще раз в июне.

В случае утверждения проекта решения, представленного мэрией, работы лишатся шесть человек в городской канцелярии, четыре из них - уборщицы, финансовый отдел тоже осиротеет на шесть рабочих мест (в основном, сократят бухгалтеров), а служба экономики и развития города потеряет пять сотрудников (в основном, старших специалистов). Также под сокращение попадет один специалист по коммуникации, находящейся в прямом подчинении мэра, и один главный специалист по образованию.