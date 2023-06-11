Фото ⟩ Репортаж с пляжа: что с ценами, насколько теплая вода и почему мужчина из Уганды приехал сюда?

Единицы загорают на песке, чуть больше людей расположились на скамейках в тени деревьев. Над пляжем развевается желтый флаг. Вагончик с мороженым у фонтанов закрыт, на деревянной террасе перед Sunset выставлена ​​уличная мебель, ожидающая своего часа.

Рядом с пляжным зданием на песке стоят шезлонги, вывески возле которых дают знать, что можно получить шезлонг, если заплатить за него семь евро, плюс залог в один евро. Двое мужчин ищут, кому заплатить за эту услугу. Спасатели пожимают плечами и говорят, что этим летом в прокате еще никого не видели.