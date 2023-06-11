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Фото ⟩ Репортаж с пляжа: что с ценами, насколько теплая вода и почему мужчина из Уганды приехал сюда?

Мерле Ралльманн Юри Лооринг
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Фото: Jüri Looring

Полдень субботы. Солнце ярко светит на безоблачном небе, теплый пляжный песок, береговой ветер далеко отодвинул кромку воды. Места для того, чтобы понежиться на солнышке, предостаточно, но на центральном пляже Пярну мало людей, и большая их часть остается в верхней одежде. У официантов пляжных кафе клиентов не так много.

Единицы загорают на песке, чуть больше людей расположились на скамейках в тени деревьев. Над пляжем развевается желтый флаг. Вагончик с мороженым у фонтанов закрыт, на деревянной террасе перед Sunset выставлена ​​уличная мебель, ожидающая своего часа.

Рядом с пляжным зданием на песке стоят шезлонги, вывески возле которых дают знать, что можно получить шезлонг, если заплатить за него семь евро, плюс залог в один евро. Двое мужчин ищут, кому заплатить за эту услугу. Спасатели пожимают плечами и говорят, что этим летом в прокате еще никого не видели.

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