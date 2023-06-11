Кая Каллас: неужели было слишком оптимистично надеяться, что проигравшие партии начнут уважать волю народа

«Вместе с "Ээсти 200" и социал-демократами мы решили, что самый справедливый и безболезненный способ привести в порядок государственные финансы и рационализировать налоговую систему - это провести некоторые сокращения и умеренное повышение налогов, не увеличивая общего налогового бремени», - сказала Кая Каллас. Она добавила, что если брать по отдельности, то это небольшое повышение для каждого человека, но оно даст возможность инвестировать в оборону, образование, систему здравоохранения и исправить шаткую налоговую систему Эстонии.

Каллас сказала, что самым большим вызовом для нового правительства будет обеспечение государственной безопасности. «В действительности безопасность и надежная экономика - это две стороны одной медали. Без безопасности нет смысла беспокоиться о государственном бюджете. Однако без надежных финансов мы не сможем гарантировать нашу обороноспособность», - сказал Каллас.

Она добавила, что у правительства есть и другие перспективные планы, такие как проведение зеленых реформ, сокращение регионального неравенства, переход на обучение на эстонском языке и равное отношение ко всем людям. «Все это является частью нашей внутренней и внешней безопасности».

Каллас сказала, что ее беспокоит функционирование демократии и соблюдение Конституции. «Мне не нравилось правительство Центристов, "Отечества" и EKRE, но я ни разу не ставила под сомнение его легитимность, потому что тогда они получили большинство в Рийгикогу, а мы нет», - вспоминает Каллас.