Выступая сегодня на общем собрании партии в Виймси, председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что эстонские избиратели выбрали либеральную и ориентированную на международное сотрудничество Эстонию.
Кая Каллас: неужели было слишком оптимистично надеяться, что проигравшие партии начнут уважать волю народа
«Вместе с "Ээсти 200" и социал-демократами мы решили, что самый справедливый и безболезненный способ привести в порядок государственные финансы и рационализировать налоговую систему - это провести некоторые сокращения и умеренное повышение налогов, не увеличивая общего налогового бремени», - сказала Кая Каллас. Она добавила, что если брать по отдельности, то это небольшое повышение для каждого человека, но оно даст возможность инвестировать в оборону, образование, систему здравоохранения и исправить шаткую налоговую систему Эстонии.
Каллас сказала, что самым большим вызовом для нового правительства будет обеспечение государственной безопасности. «В действительности безопасность и надежная экономика - это две стороны одной медали. Без безопасности нет смысла беспокоиться о государственном бюджете. Однако без надежных финансов мы не сможем гарантировать нашу обороноспособность», - сказал Каллас.
Она добавила, что у правительства есть и другие перспективные планы, такие как проведение зеленых реформ, сокращение регионального неравенства, переход на обучение на эстонском языке и равное отношение ко всем людям. «Все это является частью нашей внутренней и внешней безопасности».
Каллас сказала, что ее беспокоит функционирование демократии и соблюдение Конституции. «Мне не нравилось правительство Центристов, "Отечества" и EKRE, но я ни разу не ставила под сомнение его легитимность, потому что тогда они получили большинство в Рийгикогу, а мы нет», - вспоминает Каллас.
По ее словам, главным вопросом на прошедших выборах было то, кто сформирует правительство - либеральная Партия реформ или националистическая EKRE. «Эстонские избиратели сделали свой выбор и дали нам направление на следующие четыре года. Это либеральное направление, которое ценит международное сотрудничество. Неужели слишком оптимистично надеяться, что настанет день, когда проигравшие на выборах партии признают свое поражение и будут уважать волю народа?».