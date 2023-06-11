Скандал: румынский посол назвал обезьян африканцами

Румыния объявила об отзыве из Кении своего посла Драгоша Тигау и принесла извинения после того, как дипломата обвинили в расистских высказываниях. Как сообщило агентство AFP, во время заседания в здании ООН в Найроби 26 апреля Тигау, увидев за окном обезьяну, сказал: «Африканская группа присоединилась к нам».

Произошедшее придал огласке представитель министерства иностранных дел Кении Камау Мачариа. 8 июня он написал в Twitter, что был «потрясен и возмущен» высказыванием румынского посла. По данным сотрудника кенийского МИД, были предприняты попытки скрыть поведение Тигау.

Власти Румынии отреагировали на инцидент лишь в субботу, 10 июня, заявив, что узнали о нем только сейчас. «Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал», - говорится в заявлении румынского министерства иностранных дел. Там подчеркнули, что любые действия или комментарии расистского характера «совершенно неприемлемы». В МИД добавили, что после случившегося Тигау принес свои извинения, в том числе в письменной форме.