В передаче «Вопроса нет» в этот раз встреченные нами на улице прохожие рассказывали об автоналоге, который ввергнет в депрессию людей с ограниченными возможностями, о взаимоотношениях русских и украинцев в Нарве и разрыве семейных отношений по политическим мотивам. Все люди, встреченные нами на улице, рассказывают о самом сокровенном без вопросов со стороны журналиста Rus.Postimees.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Автоналог толкает к суициду, была отравлена газом, тут не стреляют: прохожие делятся сокровенным
Такие люди, как я, если не в силах будут платить налог за машину, станут одинокими, уйдут в глубокую депрессию
Сотрудник Центра социальной помощи, человек с ограниченными возможностями Татьяна призывает депутатов Рийгикогу не вводить автомобильный налог. По ее мнению, это вынудит людей с ограниченными физическими возможностями избавится от своих автомобилей, оказаться вне общества, перед перспективой суицида.
Татьяна: «Уважаемые депутаты, я хотела обратиться к вам для того, чтобы вы обратили внимание на таких людей, как я. На людей с ограниченными возможностями, для которых личный транспорт - это единственное средство передвижения, если по медицинским показаниям общественный транспорт противопоказан.
Я социализирована, работаю, плачу налоги, и если у меня из-за налогов не будет машины, а моя - выпуска1991 года, я стану безработной и не смогу приносить в казну деньги. Такие люди, как я, если не в силах будут платить налог за машину, станут одинокими, уйдут в глубокую депрессию, они никому не нужны. В итоге они станут обузой для соцобеспечения.
Я это говорю не только от себя: таких, как я, много и мы нуждаемся в понимании. Движение - это жизнь. Личный автомобиль для нас является единственным доступным средством передвижения».
Нравится, что нет войны, что не стреляют
Недавно приехавший из Украины Сергей с семьей никак не может привыкнуть к мирной жизни и считает, что всем нужно ценить главное - на улицах не стреляют.
Сергей: «Город хороший, все устраивает. Нравится, что нет войны, что не стреляют. Здесь это самое главное отличие. Можно ходить по улицам и не бояться, все хорошо, не так, как дома. Возвращаться некуда. Пока некуда. Если Украина придет обратно, тогда можно будет домой возвращаться. А пока некуда, там перспектив ноль».
Десять лет разлуки превратили моего внука в другого человека
Девяностодвухлетняя Катерина удивляется тому, как по-разному поколения оценивают политическую ситуацию в мире. Несмотря на свой возраст и одиночество, она не желает жить вместе с внуком, политические взгляды которого ее не устраивают.
Катерина: «Я про своего внука скажу. Я приехала к нему. Мы десять лет не виделись. Это когда нас стали бомбить в Луганске. Я решила приехать к нему, так как у меня никого нет, кроме него. Но дружбы у нас не получилось. Десять лет разлуки превратили его в другого человека. Я человек очень пожилой, и мы смотрим на все по-разному. Я его воспитывала одна, будучи старой и по-старому. Ну а приехала еще старше, чем была. Он как глянул на меня, так и испугался».
У нас нет никаких национальных разногласий
Украинка Алла, проживающая в Нарве уже четыре года, не видит никаких проблем в общении с русскими жителями приграничного города. По ее мнению, русские Эстонии ведут себя, как и полагается европейцам.
Алла: «Мы живем в Нарве, так что всех там понимаем. В Таллинне если жить, то сложнее. Адаптация быстро проходит, потому что в Эстонии люди приветливые, добрые. Я сужу по соседям нашим. Отношения прекрасные, нас хорошо приняли и у нас нет никаких национальных разногласий. Все хорошо, не надо бояться агрессии».
Меня пожилые не понимают, я газом отравлена была
Восьмидесятисемилетняя Нина уверена, что старость надо принимать достойно, правильно питаться и заниматься спортом. По ее словам, этого в ней не понимают ее сверстники, пенсионеры.
Нина: «Режим! Вовремя вставать. Если ты не хочешь спать, то не спи, не валяйся, потому что если ляжешь, то не встанешь. Сидеть тоже долго нельзя. Болит или не болит, надо понимать, что старость - это закон природы. Если не голова или ноги, то где-то все равно твоя природа дает о себе знать.
Я живу по этим законам природы, и хоть мне тяжело, я жива. Я всю зиму сидела, как медведица лапу сосала, потому что на улице холодно и одиноко. А сейчас наоборот. В квартире теперь холодно, потому что не топят, а на улице тепло. Так что лучше одеваться и шагать - и сохранишь здоровье. Я топаю, топаю постоянно, не смотрю на то, что болит или не болит. Я человек терпеливый и очень много пережила. Я тонула, я газом отравлена была, столько операций было, но я выжила.
Я с кем попало не дружу, потому что не могу общий язык найти со своими сверстниками. Меня пожилые не понимают. А я живу своим поколением, своим возрастом, но любуюсь на молодежь. У молодежи своя жизнь в перевернутом мире».