ВОПРОСА НЕТ ⟩ Автоналог толкает к суициду, была отравлена газом, тут не стреляют: прохожие делятся сокровенным

Такие люди, как я, если не в силах будут платить налог за машину, станут одинокими, уйдут в глубокую депрессию

Татьяна. Фото: Денис Антонов

Сотрудник Центра социальной помощи, человек с ограниченными возможностями Татьяна призывает депутатов Рийгикогу не вводить автомобильный налог. По ее мнению, это вынудит людей с ограниченными физическими возможностями избавится от своих автомобилей, оказаться вне общества, перед перспективой суицида.

Татьяна: «Уважаемые депутаты, я хотела обратиться к вам для того, чтобы вы обратили внимание на таких людей, как я. На людей с ограниченными возможностями, для которых личный транспорт - это единственное средство передвижения, если по медицинским показаниям общественный транспорт противопоказан.

Я социализирована, работаю, плачу налоги, и если у меня из-за налогов не будет машины, а моя - выпуска1991 года, я стану безработной и не смогу приносить в казну деньги. Такие люди, как я, если не в силах будут платить налог за машину, станут одинокими, уйдут в глубокую депрессию, они никому не нужны. В итоге они станут обузой для соцобеспечения.

Я это говорю не только от себя: таких, как я, много и мы нуждаемся в понимании. Движение - это жизнь. Личный автомобиль для нас является единственным доступным средством передвижения».

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Сергей. Фото: Денис Антонов