Не хватает украинцев: финские фермеры обеспокоены дефицитом рабочей силы

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей фруктов и ягод Финляндии Хейди Виртанен, пока не ясно, сколько сборщиков клубники приедет в Финляндию этим летом из-за рубежа.

Потребность в сборщиках такая же, как и в предыдущие годы. Часто сборщики приезжали из Украины. В этом году среди сборщиков ягод есть немного украинцев, проживающих в Финляндии по статусу временной защиты.