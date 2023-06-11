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Не хватает украинцев: финские фермеры обеспокоены дефицитом рабочей силы

rus.postimees.ee
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Cбор клубники. Фото иллюстративное.
Cбор клубники. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

На финских клубничных фермах наблюдается дефицит рабочей силы. В особенности ощущается сократившееся количество украинских сборщиков ягод, пишет Yle.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей фруктов и ягод Финляндии Хейди Виртанен, пока не ясно, сколько сборщиков клубники приедет в Финляндию этим летом из-за рубежа.

Потребность в сборщиках такая же, как и в предыдущие годы. Часто сборщики приезжали из Украины. В этом году среди сборщиков ягод есть немного украинцев, проживающих в Финляндии по статусу временной защиты.

«Однако многие нашли круглогодичную работу и не могут заниматься сбором ягод», – говорит Виртанен.

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