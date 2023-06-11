ГАЛЕРЕЯ ⟩ Экстренные службы помогают горожанам подготовиться к кризису

Цель кампании «Будь готов» (Ole valmis) – способствовать самоподготовке в кризисных ситуациях. Согласно рекомендациям Спасательного департамента, домохозяйство могло обходиться самостоятельно не менее семи дней.

Горожане имели возможность задать свои вопросы специалистам. Спасательный департамент также продемонстрировал на площади сирену, которая сигнализирует о том, что жителям города нужно идти в укрытия.