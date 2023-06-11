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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Экстренные службы помогают горожанам подготовиться к кризису

Сийм Михайлов
, журналист
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В воскресенье центральную площадь Раквере заняли ответственные за внутреннюю безопасность: полицейские, спасатели, члены Найскодукайтсе и работники экстренных служб.

Цель кампании «Будь готов» (Ole valmis) – способствовать самоподготовке в кризисных ситуациях. Согласно рекомендациям Спасательного департамента, домохозяйство могло обходиться самостоятельно не менее семи дней.

Горожане имели возможность задать свои вопросы специалистам. Спасательный департамент также продемонстрировал на площади сирену, которая сигнализирует о том, что жителям города нужно идти в укрытия.

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