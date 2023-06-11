Шведская военная разведка: Кремль пытается помешать нам вступить в НАТО

«Мы видим разные способы российских кампаний по влиянию», – сказал новый руководитель MUST Томас Нильссон в интервью Шведской государственной телерадиовещательной компании (SVT).

«Они хотят влиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Швеции, на то, что мы считаем нашим самым важным внутренним ядром: нашу демократию и наш образ жизни. Они пытаются повлиять на это, и они также пытались повлиять на заявку на членство», – пояснил Нильссон.

По словам генерал-лейтенанта, за операциями влияния стоят как российские власти, так и их посредники: «Мы видели различные примеры того, что мы интерпретируем как действия российского правительства».

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Томас Нильссон не уточнил, являются ли недавние демонстрации против НАТО примерами влияния Кремля, но подтвердил, что MUST осведомлен о как публичных, так и более тайных попытках повлиять на шведское общество. «Угрозы России ответить на вступление Швеции в НАТО военно-техническими мерами – одна из них», – сказал Нильссон.

В дополнение к процессу НАТО, в Швеции есть несколько очевидных целей иностранного шпионажа и саботажа, которые контролирует MUST. Среди них перевооружение так называемой тотальной обороны, создание новых полков и поставки в Украину шведских боевых машин и боеприпасов, сообщает SVT.

«Россия объявила, как они интерпретируют эту [шведскую] поддержку [Украине]. Понятно, что это опасно. Мы учли это и приняли необходимые меры», – сказал Нильссон.

Томас Нильссон заявил, что военнослужащие за последний год арестовывали иностранных граждан в связи с различными объектами обороны, но не подтвердил, что они были напрямую связаны с общественной поддержкой Украины: «Мы в пределах своих полномочий вмешивались в некоторые объекты, но затем передавали лиц в полицию».

Большая часть работы службы военной разведки и безопасности (MUST) носит конфиденциальный характер. Даже такие, казалось бы, безобидные сведения, как размер бюджета MUST, количество сотрудников и количество разведывательных отчетов, переданных двум клиентам – вооруженным силам и правительству – держатся в секрете.