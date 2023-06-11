Шведская военная разведка: Кремль пытается помешать нам вступить в НАТО

Россия выделяет ресурсы, чтобы воспрепятствовать процессу вступления Швеции в НАТО, заявил руководитель Службы военной разведки и безопасности Швеции (MUST).
«Мы видим разные способы российских кампаний по влиянию», – сказал новый руководитель MUST Томас Нильссон в интервью Шведской государственной телерадиовещательной компании (SVT).
«Они хотят влиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Швеции, на то, что мы считаем нашим самым важным внутренним ядром: нашу демократию и наш образ жизни. Они пытаются повлиять на это, и они также пытались повлиять на заявку на членство», – пояснил Нильссон.
По словам генерал-лейтенанта, за операциями влияния стоят как российские власти, так и их посредники: «Мы видели различные примеры того, что мы интерпретируем как действия российского правительства».
Ресурсы выделены
Томас Нильссон не уточнил, являются ли недавние демонстрации против НАТО примерами влияния Кремля, но подтвердил, что MUST осведомлен о как публичных, так и более тайных попытках повлиять на шведское общество. «Угрозы России ответить на вступление Швеции в НАТО военно-техническими мерами – одна из них», – сказал Нильссон.
В дополнение к процессу НАТО, в Швеции есть несколько очевидных целей иностранного шпионажа и саботажа, которые контролирует MUST. Среди них перевооружение так называемой тотальной обороны, создание новых полков и поставки в Украину шведских боевых машин и боеприпасов, сообщает SVT.
«Россия объявила, как они интерпретируют эту [шведскую] поддержку [Украине]. Понятно, что это опасно. Мы учли это и приняли необходимые меры», – сказал Нильссон.
Томас Нильссон заявил, что военнослужащие за последний год арестовывали иностранных граждан в связи с различными объектами обороны, но не подтвердил, что они были напрямую связаны с общественной поддержкой Украины: «Мы в пределах своих полномочий вмешивались в некоторые объекты, но затем передавали лиц в полицию».
Большая часть работы службы военной разведки и безопасности (MUST) носит конфиденциальный характер. Даже такие, казалось бы, безобидные сведения, как размер бюджета MUST, количество сотрудников и количество разведывательных отчетов, переданных двум клиентам – вооруженным силам и правительству – держатся в секрете.
MUST входит в состав вооруженных сил Швеции и имеет пять отделов: один из них еще более секретный, чем остальные – Бюро специальных операций KSI. На основании того, что известно, KSI работает над особо чувствительными задачами, которые выполняются, в том числе, людьми, имеющими возможность работать под прикрытием, с так называемой квалифицированной защитой. Засекречена даже личность главы KSI.