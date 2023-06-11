Россия создает отряды самообороны у границ с Эстонией

По его словам, такие отряды будут действовать во всех муниципалитетах области, в первую очередь приграничных районах. Среди задач отрядов будет помощь с тушением пожаров, ликвидацией последствий ЧС и патрулирование важных объектов.

«Сейчас наша задача - сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем», - сказал Ведерников, добавив, что оперативные отряды будут сформированы в ближайшее время.

Псковская область граничит с Беларусью, Латвией и Эстонией. В конце мая ФСБ РФ отчиталась о задержании «диверсантов», планировавших подорвать опоры линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. По версии спецслужбы, «диверсанты» незаконно проникли в Россию через российско-белорусскую границу в Псковской области.