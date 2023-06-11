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Россия создает отряды самообороны у границ с Эстонией

Meduza.io
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Псков.
Псков. Фото: Olga Maltseva

В Псковской области появятся оперативные отряды содействия обороне и безопасности, которые будут содействовать силовым структурам в случае чрезвычайных ситуаций, заявил в видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников, пишет Meduza. 

По его словам, такие отряды будут действовать во всех муниципалитетах области, в первую очередь приграничных районах. Среди задач отрядов будет помощь с тушением пожаров, ликвидацией последствий ЧС и патрулирование важных объектов.

«Сейчас наша задача - сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем», - сказал Ведерников, добавив, что оперативные отряды будут сформированы в ближайшее время.

Псковская область граничит с Беларусью, Латвией и Эстонией. В конце мая ФСБ РФ отчиталась о задержании «диверсантов», планировавших подорвать опоры линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. По версии спецслужбы, «диверсанты» незаконно проникли в Россию через российско-белорусскую границу в Псковской области.

Власти Белгородской области ранее отчитывались, что в регионе были сформированы семь «боеспособных» батальонов самообороны, в том числе для охраны границы. Тогда губернатор Вячеслав Гладков признал, что у бойцов самообороны нет оружия, поскольку власти не нашли для этого законного основания.

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