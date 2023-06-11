Департамент транспорта бьет тревогу: эстонские маяки находятся в плачевном состоянии

По данным департамента, состояние объектов, находящихся в его ведении, стало настолько плохим из-за постоянного недофинансирования, что доступ к ним был ограничен в интересах безопасности.

«Департамент транспорта отмечает, что техническое состояние маяков и ухудшилось с годами и достигло критического предела из-за недофинансирования сектора. Мы приняли меры по обозначению периметров знаками опасности и ограждениями, чтобы предотвратить доступ людей к маякам и привлечь внимание к падающим частям фасада, которые представляют угрозу для людей и окружающей территории», - говорится в письме Департамента транспорта в Министерство экономики и инфраструктуры.

По мнению департамента, маяки, помимо своей роли навигационных средств, играют важную роль в популяризации морской культуры. «Если Эстония желает сохранить свое культурное наследие, необходимо увеличить ежегодное базовое финансирование до уровня, который позволит остановить ухудшение состояния маяков», - предупреждает департамент.

Департамент транспорта предложил правительству увеличить базовое финансирование на реконструкцию и ремонт маяков с 300 000 евро в год на следующие 10 лет таким образом:

Предложение на 2024 - 2026 годы - три миллиона евро в год;

Предложение на 2027 - 2032 годы - один миллион евро в год.