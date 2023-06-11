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Департамент транспорта бьет тревогу: эстонские маяки находятся в плачевном состоянии

Карл-Роберт Пухм
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Маяк на острове Кери (16.08.2002).
Маяк на острове Кери (16.08.2002). Фото: Küllike Rooväli

Департамент транспорта предложил правительству увеличить базовое финансирование маяков, поскольку они уже стали представлять опасность для людей.

По данным департамента, состояние объектов, находящихся в его ведении, стало настолько плохим из-за постоянного недофинансирования, что доступ к ним был ограничен в интересах безопасности.

«Департамент транспорта отмечает, что техническое состояние маяков и ухудшилось с годами и достигло критического предела из-за недофинансирования сектора. Мы приняли меры по обозначению периметров знаками опасности и ограждениями, чтобы предотвратить доступ людей к маякам и привлечь внимание к падающим частям фасада, которые представляют угрозу для людей и окружающей территории», - говорится в письме Департамента транспорта в Министерство экономики и инфраструктуры.

По мнению департамента, маяки, помимо своей роли навигационных средств, играют важную роль в популяризации морской культуры. «Если Эстония желает сохранить свое культурное наследие, необходимо увеличить ежегодное базовое финансирование до уровня, который позволит остановить ухудшение состояния маяков», - предупреждает департамент.

Департамент транспорта предложил правительству увеличить базовое финансирование на реконструкцию и ремонт маяков с 300 000 евро в год на следующие 10 лет таким образом:

Предложение на 2024 - 2026 годы - три миллиона евро в год;

Предложение на 2027 - 2032 годы - один миллион евро в год.

По мнению департамента, увеличение базового финансирования позволит сократить растущий долг за ремонтно-восстановительные работы и сохранить культурное наследие, которое государство и общество обязаны беречь.

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