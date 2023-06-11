ФОТО ⟩ Отцовский хутор сгорел дотла на глазах хозяина

Сообщившим был не хозяин дома, который был на месте происшествия, а люди, ехавшие по шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа, которые заметили дым и пламя из леса. Пожилой мужчина вышел из дома, но был в полном шоке от случившегося. Вероятно, у него тоже не было возможности позвонить.

Представитель Ляэнеского спасательного центра сообщил, что на место происшествия прибыли профессиональные спасательные команды из Пайде, Коэру, Тюри и Аравете, а также добровольные спасатели из Сыранду и Имавере.

Представитель Ляэнеского спасательного центра Яано Вийа сказал, что спасатели из Пайде прибыли первыми. «К сожалению, к тому времени сарай уже сгорел, и горела крыша старого хуторского дома», – отметил он.

В связи с этим Вийа призывает всех сообщать о пожаре как можно скорее. «Если бы сам хозяин позвонил, как только заметил опасность, возможно, удалось бы спасти дом, но в Центр тревоги стали поступать звонки только тогда, когда пожар был настолько большим, что его заметили жители окрестностей и участники дорожного движения», – сказал он.

Вийа также отметил, что позже спасатели вынесли из дома баллоны с кислородом и пропаном, а также ацетилен. Все эти вещества могли взорваться и стать опасными для жизни как спасателей, так и владельца дома. «К счастью, худшего не произошло», – сказал он.