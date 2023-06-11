ФОТО ⟩ Отцовский хутор сгорел дотла на глазах хозяина

Вчера в 14:47 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре дома в лесу около Виллеми-теэ в Койги. Когда прибыли спасатели, дом горел открытым огнем и спасать было особо нечего.
Сообщившим был не хозяин дома, который был на месте происшествия, а люди, ехавшие по шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа, которые заметили дым и пламя из леса. Пожилой мужчина вышел из дома, но был в полном шоке от случившегося. Вероятно, у него тоже не было возможности позвонить.
Представитель Ляэнеского спасательного центра сообщил, что на место происшествия прибыли профессиональные спасательные команды из Пайде, Коэру, Тюри и Аравете, а также добровольные спасатели из Сыранду и Имавере.
Представитель Ляэнеского спасательного центра Яано Вийа сказал, что спасатели из Пайде прибыли первыми. «К сожалению, к тому времени сарай уже сгорел, и горела крыша старого хуторского дома», – отметил он.
В связи с этим Вийа призывает всех сообщать о пожаре как можно скорее. «Если бы сам хозяин позвонил, как только заметил опасность, возможно, удалось бы спасти дом, но в Центр тревоги стали поступать звонки только тогда, когда пожар был настолько большим, что его заметили жители окрестностей и участники дорожного движения», – сказал он.
Вийа также отметил, что позже спасатели вынесли из дома баллоны с кислородом и пропаном, а также ацетилен. Все эти вещества могли взорваться и стать опасными для жизни как спасателей, так и владельца дома. «К счастью, худшего не произошло», – сказал он.
По словам Вийа, пожар был локализован в 16:06 и объявлен потушенным в 17:25.
На следующий день хозяин дома сказал спасателям и Järva Teataja, что возгорание, вероятно, началось из-за искры от дискового резака. Он работал с этим инструментом в сарае, когда обнаружил, что пламя уже распространяется. «Помощь прибыла, когда было слишком поздно», – сказал он.
Пожилой мужчина не жил в доме ежедневно. У него есть квартира в Койги, так что без крова он не остался. Старый дом был отцовским хутором, куда он ездил выполнять работы весной и летом. Для него он имел прежде всего эмоциональное значение.
Яано Вийа из Спасательного департамента предупреждает людей, что в нынешнюю сухую погоду нужно быть особенно осторожным при обращении с электроинструментом, от которого могут лететь искры. «Ближайшие дни принесут еще больше жары и сухости, и такие работы лучше по возможности отложить. И природа, и окружение домовладений сейчас особенно подвержены возгоранию», – предупредил он.