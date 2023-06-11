Резкий рост цен на топливо пересадил жителей Эстонии на поезда

«Резкий рост числа пассажиров поставил компанию Elron перед необходимостью быстрого увеличения количества перевозок, - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем. - В 2022 году количество пассажиров увеличилось до 7,1 миллиона, что более чем на миллион больше, чем годом ранее. Спрос на железнодорожные поездки также повысился благодаря росту цен на топливо».

По словам Бетлема, рост мог бы быть выше, но во второй половине 2022 года на количество поездок повлиял ремонт железной дороги. «В прошлом году количество пассажиров росло быстрее на междугородних линиях и несколько медленнее на пригородных линиях. Однако на линиях Таллинн - Тарту и Таллинн - Нарва были зафиксированы самые высокие показатели пассажиропотока за всю историю».