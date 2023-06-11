ФОТО ⟩ Размытые кладбища и скотомогильники. Какие болезни угрожают Украине после катастрофы на Каховской ГЭС

Когда Сергей Рыбальченко ходил по пояс в воде по затопленному Херсону, чего он только не видел – мусор, обломки мебели, одежду и даже мертвого кота.

«Улицы превратились в реки, где плавало все. Все, что было у людей во дворах», - рассказывает житель города. В Херсоне он вытащил на сушу восемь человек, семь собак и одного попугая.

И хотя уровень воды постепенно снижается, затопленными на юге Украины остаются десятки сел тысячи домов – огромная территория площадью в сотни квадратных километров.

Результат затопления Фото: BBC

Экологи и врачи говорят, что в воду попало много опасных веществ, которые могут вызвать вспышки кишечных инфекций, гепатита, ботулизма, холеры и даже сибирской язвы.

Гепатит и холера

«У нас в Олешках и до затопления была проблема с кладбищами. Уровень грунтовых вод был высоким, закапывать мертвецов глубоко не могли. Что там происходит сейчас – это настоящая беда. Это же песчаные грунты, которые легко вымываются», - говорит Евгений Рыщук, мэр затопленного города Олешки в Херсонской области, который уже полтора года находится под российской оккупацией.

К тому же в городе почти во всех частных домах были выгребные ямы, которые также затопило. «Все эти фекалии сейчас поплыли в Днепр», - говорит Рыщук, который сам находится в Киеве.

С очень высокой вероятностью утонули тысячи голов скота, много собак и котов.