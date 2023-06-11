Уникальная возможность: жители Эстонии смогут пробежать вдоль границы с Россией

Маршруты длиной 9 км и 5,5 км пройдут по гравийным дорогам в пограничной зоне и по деревенским дорогам Сетомаа. Маршрут частично проходит по территории, недоступной для простых граждан. Мини-дистанция и детский забег пройдут рядом с Лухамаа и не будут пересекать пограничную зону.

В течение дня можно будет увидеть работу полиции и пограничников, провести время со служебными собаками и посмотреть технику. Участники смогут поговорить с пограничниками об их работе и о границе. Свою работу продемонстрируют и помощники полиции.