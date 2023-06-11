ФОТО ⟩ Лесной пожар перекрыл одну из главных магистралей страны

На 171-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла движение закрыто из-за возгорания придорожного невысокого елового леса. Работы по тушению ведутся вблизи проезжей части, движение на этом участке закрыто из соображений безопасности.

Движение из Пярну будет временно перенаправлено с автозаправочной станции Häädemeeste Circle K на так называемую старую дорогу Раннаметса-Икла.

Транспортные средства, следующие из Риги, направляются налево на стоянку для грузовых автомобилей в Лемме через Хяэдемеэсте, а оттуда в сторону Пярну.

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Яано Вийа пока не может сказать, на какую площадь распространился огонь. Известно, что район возгорания ограничен, открытый огонь локализован и ведутся последующие работы по его тушению. «В данный момент ищутся очаги возгорания», – уточнил Вийа.

Фото: Marko Saarm