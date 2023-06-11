В Москве задержали еще одного американца. Музыканта подозревают в сбыте наркотиков

«Для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Нам известно о сообщениях о недавнем задержании гражданина США в Москве, - цитирует ТАСС представителя Госдепартамента. - Когда гражданин США задерживается за границей, департамент как можно скорее добивается консульского доступа и работает над предоставлением всей необходимой консульской помощи».

По данным СМИ, Лику 51 год, он прожил в России около 10 лет. Он бывший десантник, а ныне вокалист российской группы «Лови ночь».

На странице группы во «ВКонтакте» говорится, что Лик также продюсирует несколько музыкальных коллективов, в том числе Louna, «Слот» и «Тараканы!».

CNN напоминает, что в 2014 году он появился в эпизоде программы этой телекомпании «Parts Unknown», снимавшемся в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом эпизоде Лик рассказал о своем недовольстве цензурой в России и привел в пример случай, связанный с его группой и музыкальным телеканалом MTV.

«Это был документальный сериал о музыкантах, которые поднялись и, в некоторых случаях рискуя жизнью, выступили против злоупотребления властью, коррупции в правительстве, – сказал тогда Лик, очевидно, имея в виду российскую цензуру. – И, тем не менее, иностранное правительство смогло контролировать, что американские зрители видят на экранах своих телевизоров. Для меня это скандал эпического масштаба».