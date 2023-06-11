ВИДЕО ⟩ Невнятная речь Михаила Кылварта вызвала беспокойство пользователей соцсетей

В Facebook распространяется видеозапись речи мэра Таллинна Михаила Кылварта на XXIII Таллиннском спортивном празднике Õhus on liikumist в минувшее воскресенье. Однако после просмотра ролика люди заподозрили, что мэр немного выпил перед выступлением.

«Послушайте это выступление, и сможете от души посмеяться. Человек пьян вдребезги», – пишут в соцсетях.

«За такое выступление он должен был бы вылететь со своего места», – комментирует один из пользователей под видео. «Ужасная речь, как будто он вообще не знает эстонского и громко кричит, будто пьяный», – отмечает другой. «Последний раз наш мэр говорил по-эстонски, наверное, перед выборами», – добавляет третий.