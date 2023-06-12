Эксперты: война в Украине сделала мир менее безопасным

Самый высокий уровень военных расходов

Как отмечается в докладе, мировые военные расходы в 2022 году выросли восьмой год подряд и достигли 2,24 трлн долларов, что является самым высоким уровнем, когда-либо зафиксированным SIPRI. При этом основное влияние на рост глобальных и региональных военных расходов оказала именно война в Украине. Военная помощь Киеву вызвала рост военных затрат в Европе и Северной Америке, где большинство стран не только оказали ВСУ финансовую помощь в противостоянии России, но и потратили средства на пополнение истощающихся запасов военной техники взамен отправленной в Украину.

Собственные военные расходы Украины выросли более чем в семь раз, превысив треть ВВП страны. Военные расходы России также увеличились на 9,2 процента в отношении к предыдущему году, несмотря на экономические санкции западных стран.

Спрос на вооружения будет расти, доля России - падать

Объем международных поставок основных вооружений в пятилетний период 2018-22 годов был одним из самых высоких с момента окончания «холодной» войны, но все же оказался на 5,1 процента ниже, чем в 2013-17 годах и на 35 процентов ниже, чем в 1978-82 и 1983-87 годах, когда поставки вооружений достигли своего пика, отмечается в докладе. Рост напряженности, особенно в Европе, вызванный вторжением России в Украину, делает весьма вероятным, что в ближайшие годы спрос на основные виды вооружений еще более возрастет, указывает SIPRI.