Мнение ⟩ Мэр Кылварт продолжает борьбу против будущего русскоязычной молодежи и ищет виноватых

В большинстве других вопросов Кылварт выступает в роли уверенного и ответственного водителя и руководителя муниципальных процессов. Однако, когда дело доходит до организации качественного эстоноязычного образования, то глава города уходит в сторону, и начинает искать виноватых.

Больше всего возникает вопросов, когда Кылварт начинает обвинять правительство. Однопартиец мэра Таллинна Майлис Репс была министром образования на протяжении 6 лет. За последние 10 лет, в период с конца 2016 года по середину 2022 года, у власти были именно соратники мэра Таллинна. Непонятно зачем публично обвинять своих же коллег, когда можно было бы поработать над ошибками за одним столом.

Советники и чиновники города Таллинна могли бы напомнить мэру, что за организацию качественного образования, выполнение государственной программы, назначение компетентных директоров, и отчасти за весь образовательный процесс в муниципальных школах Таллинна отвечает городская власть. По какой-то причине в Нарве новые государственные гимназии, под руководством замечательных директоров и министерства образования, могут найти учителей, а в Таллинне, по словам мэра, только проблемы и никаких решений.