Мнение ⟩ Мэр Кылварт продолжает борьбу против будущего русскоязычной молодежи и ищет виноватых

Руководитель крупнейшего и богатейшего самоуправления Эстонии Михаил Кылварт относится к переходу на эстоноязычное образование словно пассажир, который никак не причастен к управлению города Таллинна, пишет член правления партии «Ээсти 200» Алексей Яшин.
В большинстве других вопросов Кылварт выступает в роли уверенного и ответственного водителя и руководителя муниципальных процессов. Однако, когда дело доходит до организации качественного эстоноязычного образования, то глава города уходит в сторону, и начинает искать виноватых.
Больше всего возникает вопросов, когда Кылварт начинает обвинять правительство. Однопартиец мэра Таллинна Майлис Репс была министром образования на протяжении 6 лет. За последние 10 лет, в период с конца 2016 года по середину 2022 года, у власти были именно соратники мэра Таллинна. Непонятно зачем публично обвинять своих же коллег, когда можно было бы поработать над ошибками за одним столом.
Советники и чиновники города Таллинна могли бы напомнить мэру, что за организацию качественного образования, выполнение государственной программы, назначение компетентных директоров, и отчасти за весь образовательный процесс в муниципальных школах Таллинна отвечает городская власть. По какой-то причине в Нарве новые государственные гимназии, под руководством замечательных директоров и министерства образования, могут найти учителей, а в Таллинне, по словам мэра, только проблемы и никаких решений.
Последние 6 лет за вопросы образования в Таллинне отвечал политик, который не имел никакой связи с образованием. К счастью, он отправился в парламент, и на его место пришел опытный директор Андрей Канте. С большой надеждой жду от нового вице-мэра не только партийную, но и профессиональную линию в вопросе перехода на эстоноязычное образование.
В комментарии аудита Госконтроля о преподавании эстонского в русских школах мэр Таллинна путается в формулировке методики языкового погружения. В прочем, такие ошибки допускают многие политики, которые не имеют опыта работы в школах. К концу перехода на эстоноязычное образование государство планирует отказаться от программы языкового погружения в сегодняшнем виде. Методика интегрированного преподавания языка и предмета, которая является основой погружения, останется. По ней будут преподавать большинству детей, для которых эстонский язык не родной.
Кылварт хвалит погружение, однако за долгие годы правлением Таллинна центристы никогда не были сильными сторонниками программы, и скорее мешали переходу на погружение, чем поддерживали школы. Ведь нужно было показать политическую борьбу против учебы на эстонском. К сегодняшнему дню все это забылось, так как большинство избирателей стало поддерживать учебу на эстонском в том или ином виде.
Подводя итоги, успех перехода на эстоноязычное образование зависит далеко не только от правительства и министерства образования. Если самое сильное и богатое самоуправление не способно никаким образом поддержать свои школы, используя дополнительные ресурсы от государства, то проблема в муниципальной власти. Если мэр чувствует себя неуверенно в вопросе поддержки образования в Таллинне, то может пора уступить место тем, кто может поспособствовать решению проблемы?