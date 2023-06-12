Директор школы, обвиняемый в травле, уволился

По словам учителей, морально терроризировавший их директор Кяэпаской и Ораваской школ Тармо Таммес подал в отставку до заседания Выруского волостного собрания, на котором должно было обсуждаться требование 19 школьных работников и 104 родителей о его увольнении.
«С 7 июня Тармо Таммес больше не работает директором Кяэпаской школы. Трудовые отношения были прекращены по собственному желанию Таммеса и с согласия волостного старейшины. Волостной старейшина Кальмер Пуусепп представил собранию на майском заседании краткий обзор ситуации», - сказала специалист по связям с общественностью Выруской волостной управы Катарийна Мусто.