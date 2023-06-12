Директор школы, обвиняемый в травле, уволился

«С 7 июня Тармо Таммес больше не работает директором Кяэпаской школы. Трудовые отношения были прекращены по собственному желанию Таммеса и с согласия волостного старейшины. Волостной старейшина Кальмер Пуусепп представил собранию на майском заседании краткий обзор ситуации», - сказала специалист по связям с общественностью Выруской волостной управы Катарийна Мусто.

Таммес не ответил на вопрос о причинах решения уйти. С его старого адреса электронной почты был получен автоматический ответ с цитатой: «С июня меня ждут новые вызовы, и я больше не работаю в Кяэпаской основной школе и Ораваской школе. "И вы придумываете решение, которое работает. Просто все уладить все-таки недостаточно"». (Директор Иллукаской школы Аннели Богенс о правильных шагах для создания школьной среды).