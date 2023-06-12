Фермер о засухе: неурожайного года в Эстонии не будет

По мнению директора по развитию Baltic Agro Маргус Амеэрикаса, благодаря тому, что эстонские фермеры выращивают все больше озимых зерновых, нынешняя засуха не приведет к серьезному неурожаю, пишет Rus.ERR.
Амеэрикас отметил, что засуха в Эстонии наблюдается уже третий год подряд, но в предыдущие годы она была в июне-июле, а в этом году – в мае.
«Но неурожайного года не будет. В прошлом году кто-то предсказал, что цена буханки хлеба в ближайшем будущем вырастет до 10 евро. Но этого не произошло. Эстония хорошо себя кормит», – добавил он.