Пн, 12.06.2023
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Фермер о засухе: неурожайного года в Эстонии не будет

rus.postimees.ee
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Засуха. Иллюстративное фото.
Засуха. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

По мнению директора по развитию Baltic Agro Маргус Амеэрикаса, благодаря тому, что эстонские фермеры выращивают все больше озимых зерновых, нынешняя засуха не приведет к серьезному неурожаю, пишет Rus.ERR.

Амеэрикас отметил, что засуха в Эстонии наблюдается уже третий год подряд, но в предыдущие годы она была в июне-июле, а в этом году – в мае.

«Но неурожайного года не будет. В прошлом году кто-то предсказал, что цена буханки хлеба в ближайшем будущем вырастет до 10 евро. Но этого не произошло. Эстония хорошо себя кормит», – добавил он.

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