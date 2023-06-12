Фото ⟩ Пожилой велосипедист столкнулся с автомобилем

В воскресенье, 11 июня, в Эстонии полицией было зафиксировано только одно серьезное ДТП и оно произошло в Вырумаа.
Авария произошла в 15.38 на 35-м километре шоссе Выру-Мынисте-Валга в волости Рыуге. 72-летний велосипедист ехал по обочине дороги, отклонился налево и столкнулся с приближавшимся сзади автомобилем Mercedes-Benz, которым управляла 55-летняя женщина.
Велосипедиста доставили в больницу.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск уточнила, что женщина за рулем автомобиля была трезвой и у нее есть водительские права, трезвость велосипедиста будет выявлена в ходе экспертизы. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.