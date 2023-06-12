В Эстонии по-прежнему много опасных зданий

В прошлом году Департамент провел сто проверок на местах и начал производство о надзоре в отношении 75 зданий. На сегодняшний день устранено большое количество недостатков, представляющих опасность, но департамент по-прежнему ждет от людей информации, касающейся опасных построек.

«Пару лет назад, а именно летом 2021 года, мы запустили кампанию "Замечай опасное строение!", в рамках только самой кампании за несколько месяцев нами было получено 215 сообщений об опасных строениях. Благодаря успеху кампании, год назад мы решили запустить постоянную онлайн-форму для уведомлений на сайте департамента, где добавили возможность внести координаты здания, т.е. определить свое местоположение, и до сих пор мы еженедельно получаем уведомления о зданиях, сооружениях, детских площадках и других постройках, представляющих потенциальную опасность», - объяснил руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA Прийт Паллу.

В 2022 году департамент провел инспекцию ста различных зданий, в отношении 75 из которых было начато производство о надзоре.

Основные проблемы касаются несоответствующих требованиям аттракционов на старых детских площадках, открытых колодцев, неиспользуемых или опасных зданий к которым есть доступ, частично обрушившихся легкодоступных зданий, представляющих опасность для жизни и здоровья, а также опасных повреждений балконов и других конструкций и частей зданий.