В Эстонии по-прежнему много опасных зданий

Согласно последнему отчету, за последние два года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил более трехсот сообщений о представляющих опасность строениях по всей Эстонии.
В прошлом году Департамент провел сто проверок на местах и начал производство о надзоре в отношении 75 зданий. На сегодняшний день устранено большое количество недостатков, представляющих опасность, но департамент по-прежнему ждет от людей информации, касающейся опасных построек.
«Пару лет назад, а именно летом 2021 года, мы запустили кампанию "Замечай опасное строение!", в рамках только самой кампании за несколько месяцев нами было получено 215 сообщений об опасных строениях. Благодаря успеху кампании, год назад мы решили запустить постоянную онлайн-форму для уведомлений на сайте департамента, где добавили возможность внести координаты здания, т.е. определить свое местоположение, и до сих пор мы еженедельно получаем уведомления о зданиях, сооружениях, детских площадках и других постройках, представляющих потенциальную опасность», - объяснил руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA Прийт Паллу.
В 2022 году департамент провел инспекцию ста различных зданий, в отношении 75 из которых было начато производство о надзоре.
Основные проблемы касаются несоответствующих требованиям аттракционов на старых детских площадках, открытых колодцев, неиспользуемых или опасных зданий к которым есть доступ, частично обрушившихся легкодоступных зданий, представляющих опасность для жизни и здоровья, а также опасных повреждений балконов и других конструкций и частей зданий.
«В ходе производств о надзоре было устранено большое факторов, представляющих опасность. К таковым относятся: ряд общественных детских площадок, которые были сделаны более безопасными для использования. Аттракционы были приведены в соответствие с нормами безопасности, а также были снесены представляющие наибольшую опасность. Входы в здания, которые больше не используются по назначению, но ранее были доступны, были закрыты и теперь обозначены информационными, запрещающими и предупреждающими знаками. Нам предстоит еще много работы, и, конечно, существует еще большое количество опасных зданий, о которых мы не знаем, поэтому мы по-прежнему благодарны за любые подсказки тем, кто во время своей летней поездки по Эстонии замечает здания, которые могут представлять непосредственную опасность», - добавил Паллу.
Уведомления о представляющих угрозу зданиях можно направить в департамент через форму на сайте TTJA или по электронной почте ohtlikehitis@ttja.ee.
Здания, в отношении которых можно направлять уведомления в TTJA:
- Здания с признаками обрушения, их стены, подпорные стены, т.е. здания, которые предположительно могут обрушиться, а также здания, которые уже частично обрушились, двери и окна которых открыты и доступ в здание не затруднен;
- балконные ограждения или другие выступающие части зданий, где существует риск обрушения в ближайшем будущем;
- незакрытые колодцы и другие глубокие открытые ямы;
- сломанные детские игровые площадки советских времен без регулярного обслуживания, которые могут иметь щели где может застрять голова или шея, а также, если на таких площадках есть острые края;
- другие опасные сооружения, куда может легко проникнуть посторонний человек и где существует риск получения травмы (например, острые края, включая незакрепленные листы жести, разбитое стекло, доступно передвижение на высоте без ограждений, есть незакрепленные лестницы и т.д.).
- здания общественного пользования, у которых есть проблемы с доступом внутрь здания:
- в здании нет доступа для инвалидных и детских колясок, пандуса или средств для перемещения между специальными этажами, где предоставляются общественные услуги;
- вход или название/адрес здания с трудом различимы;
- на лестницах нет поручней, чтобы облегчить их использование пожилыми людьми, людьми с ограниченной подвижностью или детьми.