Фракция Центристской партии Рийгикогу приняла решение инициировать вотум недоверия премьер-министру в связи с ложной политикой и ненормативной лексикой. Хелир-Вальдор Сеедер сказал, что сегодня утром фракция «Отечество» решила, независимо от плана других фракций, выразить недоверие премьер-министру Кае Каллас.
Центристы и «Отечество» инициируют вотум недоверия премьер-министру
Руководитель парламентской фракции центристов Танель Кийк подчеркнул, что правительство взяло ложный курс в управлении страной, тогда как Эстония достойна лучшего.
«Реформисты со своими партнерами по коалиции нарушили добрые политические традиции, когда решили принимать решения, о которых до выборов не говорилось ни слова. Такое поведение является злоупотреблением доверием людей. Сегодня правительство реформистов пытается продавить принятие законопроекта о сокращении пособий для многодетных семей, тогда как в декабре прошлого года все партии, включая Партию реформ, поддержали их повышение. В среду также с вотумом доверия правительству будет увязано голосование по законопроектам о повышении различных налогов. В то же время достаточного обзора о влиянии повышения налогов до сих пор нет. Причем все эти законопроекты пытаются принять, когда экономический кризис лишь усугубляется, реальные доходы людей из-за высокой инфляции сократились, а рождаемость находится на рекордно низком уровне», – подчеркнул Кийк.
По словам Кийка, премьер-министр неоднократно позволяла себе оскорбления в адрес избранных демократическим путем депутатов парламента, принести извинения она отказалась. «Назвать депутатов клоунами, сравнить парламент с путинской Россией и Гитлеровской Германией и КГБ – это возмутительно. Каждое последующее выступление главы правительства лишь обостряло ситуацию и лишь усугубляло кризис доверия в обществе», – отметил Кий.
Он добавил, что фракция Центристской партии в парламенте начнет переговоры с фракциями партий «Отечество» и EKRE, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру.
Председатель фракции «Отечесвто» Хелир-Вальдор Сеэдер сообщил Postimees, что их фракция выдвинет вотум недоверия премьер-министру. Утром, после решения его фракции, он еще не знал, согласится ли Центристская партия с этим предложением. Мы приняли решение совершенно независимо от других политических партий.
Новоизбранный председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу напомнил, что уже в субботу во время выступления перед общим собранием «Отечества» он сказал, что правительству Кая Каллас необходимо выразить недоверие. Он добавил, что то, как правительство выступает против гостиничных операторов и прессы, совершенно аморально и не подходит для современного государственного управления.
По словам Рейнсалу, причин недоверия несколько. «Прямое вранье одно – что обещали перед выборами и что на самом деле собирается делать. Во-вторых, утверждается, что они хотят привести в порядок государственные финансы, но на самом деле покрываются предвыборные обещания Партии реформ», – подчеркнул Рейнсалу.
«Эти действия создают огромную нестабильность в налоговой среде, на что указала Торгово-промышленная палата, и мы видим, что у правительства нет понимания экономического роста Эстонии. Их действия фактически усиливают экономический спад, который уже составил -3,2 процента в первом квартале. Кроме того, оно раздирает общество различными культурными войнами. Наша главная обязанность перед людьми и обществом – наличие положительной альтернативы правительству, и этому правительству мы не доверяем», – добавил Рейнсалу.