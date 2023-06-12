Центристы предлагают инициировать вотум недоверия премьер-министру

«Реформисты со своими партнерами по коалиции нарушили добрые политические традиции, когда решили принимать решения, о которых до выборов не говорилось ни слова. Такое поведение является злоупотреблением доверием людей. Сегодня правительство реформистов пытается продавить принятие законопроекта о сокращении пособий для многодетных семей, тогда как в декабре прошлого года все партии, включая Партию реформ, поддержали их повышение. В среду также с вотумом доверия правительству будет увязано голосование по законопроектам о повышении различных налогов. В то же время достаточного обзора о влиянии повышения налогов до сих пор нет. Причем все эти законопроекты пытаются принять, когда экономический кризис лишь усугубляется, реальные доходы людей из-за высокой инфляции сократились, а рождаемость находится на рекордно низком уровне», – подчеркнул Кийк.