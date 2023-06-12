Ждать ли хороших новостей на заправках в Эстонии? Неделя началась с падения цен на нефть

В понедельник утром цена за баррель нефти марки Brent снизилась на 1,04 процента до 74 долларов.

В то же время американский сорт WTI торговался на уровне 69 долларов.

Цены на нефть помогает удерживать под давлением страх того, что мировая экономика не восстановится так быстро, как хотелось бы, что, в свою очередь, означает снижение спроса на нефть и нефтепродукты. Опять же, поднять цену помогают новости об улучшении мировой экономической ситуации.

По сравнению с уровнем начала года баррель Brent подешевел на 13,8 процента. Однако по сравнению с месяцем ранее цена осталась на прежнем уровне. В основном цена на нефть в последние недели колебалась в диапазоне 70-80 долларов за баррель.