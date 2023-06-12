Ждать ли хороших новостей на заправках в Эстонии? Неделя началась с падения цен на нефть

Нефть начала неделю со снижения цен.
В понедельник утром цена за баррель нефти марки Brent снизилась на 1,04 процента до 74 долларов.
В то же время американский сорт WTI торговался на уровне 69 долларов.
Цены на нефть помогает удерживать под давлением страх того, что мировая экономика не восстановится так быстро, как хотелось бы, что, в свою очередь, означает снижение спроса на нефть и нефтепродукты. Опять же, поднять цену помогают новости об улучшении мировой экономической ситуации.
По сравнению с уровнем начала года баррель Brent подешевел на 13,8 процента. Однако по сравнению с месяцем ранее цена осталась на прежнем уровне. В основном цена на нефть в последние недели колебалась в диапазоне 70-80 долларов за баррель.
На заправках европейцы могут наблюдать более привлекательные цены с помощью укрепления евро по отношению к доллару. Поскольку нефть приходится покупать в долларах, слабый евро означает, что нефть для нас дорогая, и наоборот. Факт в том, что евро был самым сильным по отношению к доллару в начале мая, но с тех пор евро продолжает падать. В настоящее время 1 евро равен 1,07 доллара.