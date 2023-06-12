В Эстонии стартует кампания по популяризации образования в области электроники

Союз электронной промышленности Эстонии проведет в июне совместно с университетами, профессиональными училищами и предприятиями ознакомительную кампанию, в рамках которой молодежь будут призывать к получению специальностей, связанных с электроникой. Цель кампании - обратить внимание на то, что дефицит инженеров в области электроники в Эстонии является критическим, как и недостаток обучающихся по этой специальности студентов.
По словам члена совета Союза электронной промышленности Эстонии и исполнительного директора предприятия Krakul Кристьяна Тозена, Эстония нуждается в притоке экспертов в области электроники с разным уровнем компетенции. «Спрос на электронные товары растет во всем мире. В Эстонии электронная промышленность сейчас находится на очень хорошем уровне, это касается как технологических, так и производственных предприятий. Однако эстонская электронная промышленность остро нуждается в новом поколении инженеров, кто может предлагать к практическому использованию смарт-решения. Такие решения окружают нас почти повсюду, и мы применяем их все больше и больше», - прокомментировал Тозен.
По его словам, мир нуждается не только в визионерах, но и в людях, которые претворяют идеи в жизнь. «Наряду со Стивами Джобсами нужны и Стивы Возняки. К компании Krakul часто обращаются предприниматели, идеи которых выглядят безумными. Наши инженеры и оказываются теми людьми, кто в состоянии довести идеи до уровня осязаемого прототипа, чтобы стартаперы могли обратиться к инвесторам и начать развивать свой бизнес».
Тозен, являющийся спикером инфокампании, призывает родителей мотивировать своих детей уже во время их обучения в основной школе не просто пользоваться компьютером и смартфоном, но и стараться понять, как эти приборы в действительности работают. «Уже у маленьких детей возникает интерес к тому, как устроен мир. В тех детях, которые пытаются разобрать все машинки с дистанционным управлением на части или встроить в кроссовки LED-лампочки, эта искра инженера-электронщика уже загорелась. Очень важно, чтобы во время обучения в основной школе эта связь сохранялась с помощью практических и интересных занятий, как в школьных стенах, так и в кружках. Так и удастся вырастить новое поколение инженеров, которые будут не просто потребителями, но и людьми, самостоятельно создающими смарт-мир, чье функционирование обычному человеку кажется мистическим», - объяснил Тозен.
По словам главы Союза электронной промышленности Эстонии Арно Кольга, недостаток инженеров является одной из острейших проблем эстонской экономики. «Мы делаем вместе с предприятиями много работы, чтобы вдохновить молодежь на приобретение специальности инженера в области электроники. Но мы также ждем решений и поддержки со стороны государства, которые помогут разрешить проблему нехватки кадров в будущем. Проведенное OSKA исследование показывает, что к 2030 году в эстонской промышленности будет не хватать двух третей от необходимого количества инженеров», - заметил Кольк.
Ориентированную на молодежь ознакомительную кампанию, популяризирующую образование в области электроники, Союз электронной промышленности проводит уже в четвертый раз. В ней принимают участие Таллиннский Технический университет, Тартуский университет, Таллиннский политехникум, Пярнумааский центр профессионального образования, а также предприятия Krakul, Inission Tallinn, GPV Estonia, Incap и Hansavest.
Союз электронной промышленности Эстонии представляет из себя современную международную сеть, объединяющую как опытных местных производителей электронных товаров, так и начинающие стартапы, а также представителей международных производителей электроники. Союз связывает между собой различные виды производства электронных товаров в Эстонии, а также создает инновации в электронной промышленности, которые будут определять в будущем стиль жизни людей. В союз входит более семидесяти организаций, охватывающих всю цепочку выпуска электронной продукции, включая технологические разработки, производство, ремонт, переработку для повторного использования, логистику, поставки компонентов, исходных материалов и оборудования, а также образование, организацию специального обучения и услуги по подбору персонала.
Krakul является управляемым в Эстонии разработчиком IoT- и автономных систем, выросших из проекта ESTCube. Krakul имеет многолетний и многообразный опыт работы партнера по дизайну и предлагает полный цикл решений для электронных товаров - от идеи до прототипа, от прототипа до производства. Команда предприятия провела в жизнь более ста международных проектов в странах Балтии, США, Швеции, Мексике, Вьетнаме, Испании и многих других государствах. В конце 2021 года котирующееся на Nasdaq First Northil предприятие Bercman Technologies приобрело стопроцентное долевое участие в Krakul.