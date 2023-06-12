В Эстонии стартует кампания по популяризации образования в области электроники

По словам члена совета Союза электронной промышленности Эстонии и исполнительного директора предприятия Krakul Кристьяна Тозена, Эстония нуждается в притоке экспертов в области электроники с разным уровнем компетенции. «Спрос на электронные товары растет во всем мире. В Эстонии электронная промышленность сейчас находится на очень хорошем уровне, это касается как технологических, так и производственных предприятий. Однако эстонская электронная промышленность остро нуждается в новом поколении инженеров, кто может предлагать к практическому использованию смарт-решения. Такие решения окружают нас почти повсюду, и мы применяем их все больше и больше», - прокомментировал Тозен.

По его словам, мир нуждается не только в визионерах, но и в людях, которые претворяют идеи в жизнь. «Наряду со Стивами Джобсами нужны и Стивы Возняки. К компании Krakul часто обращаются предприниматели, идеи которых выглядят безумными. Наши инженеры и оказываются теми людьми, кто в состоянии довести идеи до уровня осязаемого прототипа, чтобы стартаперы могли обратиться к инвесторам и начать развивать свой бизнес».