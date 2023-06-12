Означает ли большой экономический спад Эстонии, что мы хуже наших южных соседей?

Среди прочего, на экономику стран Балтии оказывает влияние иммиграция

Если сравнивать с последним кварталом 2019 года, уровень экономики Эстонии в первом квартале этого года превышал уровень еврозоны едва ли на один процент, в Литве – на один процент и Латвии — на два процента. Это означает, что различий практически нет, учитывая точность первоначальных оценок, и их не следует преувеличивать. В последние полтора года развитие экономики Эстонии было слабее, чем у Латвии и Литвы. Различия в данных довольно небольшие.

Существует шесть основных причин различий:

Во-первых. В то время как Эстония и Литва приняли одинаковое количество иммигрантов, то в случае с Литвой половина из них прибыла не из Украины, а из (IT) компаний, которые переехали из Беларуси в Литву со своими сотрудниками. Это способствовало экономическому росту Литвы и сильно поддержало сектор недвижимости, так как многие высокооплачиваемые люди также прибыли и начали покупать жилье.

Во-вторых. Бума на рынке недвижимости в Латвии не было. Заработная плата там росла немного медленнее, чем в Эстонии, и цены на недвижимость росли такими же темпами, как заработная плата. Таким образом, покупательная способность недвижимости в Латвии оставалась неизменной все эти годы, но по сравнению с концом 2019 года цены на недвижимость выросли на 25 процентов, а рос зарплат был ощутимо меньше. Ход событий изменился с середины прошлого года, и эстонский сектор недвижимости значительно пострадал. Цены на недвижимость в Литве выросли немного больше, чем заработная плата, но, по оценкам, покупательная способность также увеличилась из-за увеличения населения.

В-третьих. В Эстонии большая часть экономического роста была связана со стартапами. Однако они особенно сильно страдают в условиях роста процентных ставок. Не менее важную роль в прошлом году в экономическом спаде Эстонии сыграли услуги связи.

В-четвертых. В Литве перед войной общественность очень переживала и беспокоилась по поводу начинающегося русского вторжения. Позже беспокойство сменилось волей к действию. До вторжения в Эстонии было довольно спокойное настроение, но после вторжения в обществе возникли негативные эмоции. Эмоции латвийской публики были больше похожи на Литву, чем на Эстонию.

В-пятых. Эстонские компании особенно сильно связаны с тем, что происходит на шведском рынке недвижимости. На наши готовые дома, спецпроекты, строительные конструкции и предметы интерьера нет спроса. Ожидается, что объемы строительства жилья в Швеции в этом году составят лишь половину от того, что было в 2021 году. Рынок Швеции нельзя быстро и легко компенсировать альтернативными вариантами.

В-шестых. Эстония оправилась от коронакризиса быстрее и сильнее всех. Если посмотреть на активность экономики по сравнению с последним кварталом 2019 года, то почти весь 2021 год экономика Эстонии превышала уровень Литвы на 2 процента, а Латвии – на 5 процентов. Наше текущее более значительное снижение частично связано с промежуточным быстрым ростом.