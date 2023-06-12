Означает ли большой экономический спад Эстонии, что мы хуже наших южных соседей?

В то время как в первом квартале экономика Эстонии упала на 3,2 процента, а в Литве – на 2,5 процента, валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии, напротив, вырос. Мы поинтересовались у экспертов, насколько плохи дела в экономике Эстонии по сравнению с нашими южными соседями.
«Если сравнить изменение ВВП Эстонии в этом году с другими странами Балтии, не найдется ни одной четкой причины, позволяющей сказать, что у нас дела шли хуже», – говорит главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Причины кроются как в реальной ситуации в экономике, сроках выхода экономики из пандемии, так и в расчете ВВП.
Экономический спад в Литве в последние кварталы был самым большим
В первом квартале этого года ВВП Эстонии, возможно, упал больше всего в годовом сравнении и в постоянных ценах, но разница с Литвой невелика. Латвийская экономика продолжала расти. «У нас падение составило 3,2 процента, в Литве — 2,5 процента. Разница в ВВП Эстонии и Литвы во многом связана с меньшим заимствованием наших налогов на товары, — пояснил Мертсина. – Снижение общей добавленной стоимости было примерно одинаковым в Эстонии и Литве – 2,7% и 2,5% соответственно».
В то же время, если сравнивать изменение ВВП в квартальном сопоставлении, которое дает лучшую картину, если экономика меняется быстрее, то показатели Литвы даже хуже, чем у Эстонии. В то время как в Эстонии ВВП в первом квартале сократился на 0,6 процента, в Литве он уменьшился на 2,1 процента, а в Латвии все еще наблюдался небольшой рост.
«По сравнению с Эстонией картина для Литвы также хуже в среднем за последние два квартала, т.е. четвертый квартал прошлого года и первый квартал этого года — в это время экономика Литвы сократилась больше, чем в Эстонии», – отметил он.
По словам Мертсины, в начале прошлого года эстонская экономика просто пришла в упадок. В конце года спад углубился и привел ВВП Эстонии к более низкому уровню, из чего дальнейшее снижение в годовом сравнении привело к большему дефициту, чем в Литве в первом квартале. «В то же время разница невелика», — признал он.
Страны до сих пор оправились от коронакризиса примерно одинаково
Как известно, экономика Эстонии была единственной в Европе, которая в прошлом году снизила постоянные цены. Если сравнивать со странами Балтии, Эстония быстрее всего восстановилась после коронакризиса в 2021 году. Литва была близка к Эстонии, но восстановление экономики Латвии было очень медленным.
«Однако, если посмотреть на общий период выхода из коронакризиса, то есть с третьего квартала 2020 года по первый квартал этого года, картина довольно схожая при сравнении стран Балтии: в годовом сравнении за этот период ВВП увеличился в среднем на 2,3 процента в Эстонии и Латвии и на 2,8 процента в Литве; в квартальном сравнении в Эстонии и Литве в среднем 0,9%, в Латвии 1,2%», – сказал Мертсина.
В текущих ценах экономический рост Эстонии и Латвии существенно не отличается
Как латвийской экономике удавалось поддерживать рост в последнее время, в то время как в Эстонии и Литве она падает? По словам Мертсины, одна из причин – более позднее восстановление латвийской экономики после пандемии. «Однако, если сравнить рост ВВП в текущих ценах, из которых не вычтен рост цен, разница между экономическим ростом Эстонии и Латвии очень мала», – сказал эксперт.
Почему в постоянных ценах экономика Латвии сильнее экономики Эстонии, возможно, связано с гораздо более сложной проблемой, а именно с дефляцией ВВП. «Латыши учитывали меньший рост цен, чем эстонцы и литовцы, переводя ВВП в постоянные цены, — сказал Мертсина. – Рост потребительских цен во всех странах Балтии в последнее время был примерно одинаковым. Поскольку на экономическую картину влияют многие другие цены, помимо потребительских цен, в используемой Латвией формуле подсчета ВВП был заложен более медленный рост цен, что улучшило экономическую картину Латвии».
Упадок сектора ИКТ в Эстонии в сыграл существенную роль
Независимо от различных сравнений и объяснений, приведенных выше, общее доверие к экономике Эстонии ослабло больше всего по сравнению с Латвией и Литвой в прошлом году. В этом году, по словам Мертсины, спад стабилизировался, но говорить об улучшении ситуации пока рано.
Кристьян Кукк, руководитель отдела бизнес-клиентов Telia Eesti, добавил, что, хотя в секторе информационных технологий и связи наблюдается определенный спад, его нельзя отнести только к ИТ, так как он также включает в себя несколько других областей. «В течение последних 5-6 лет ИТ-бизнес Telia демонстрирует тенденцию к постоянному росту, как и другие сферы наших услуг», — подтвердил Кукк.
В Эстонии и Литве частное потребление сократилось на одинаковую величину
В первом квартале частное потребление в Эстонии и Литве упало примерно одинаково, но в Латвии немного увеличилось. В то же время, по словам Мертсины, спад инвестиций и его негативное влияние были наибольшими в Эстонии.
«Экспорт товаров и услуг Эстонии сократился больше всего по сравнению со странами Балтии, но на изменение ВВП повлияла разница между экспортом и импортом, и здесь ситуация в Латвии была еще хуже», – заявила Мертсина.
Падение экспорта в Латвии было небольшим, но рост импорта был сильным, что замедлило экономический рост. С другой стороны, в Эстонии экспорт и импорт сократились примерно одинаково. Однако, если посмотреть на прошлый год, из стран Балтии экспорт сократился только в Эстонии, но негативное влияние чистого экспорта было таким же, как и в Латвии. «Однако большая разница возникла из-за сокращения инвестиций в первой половине прошлого года, которое произошло в ответ на прекращение крупных инвестиций Volkswagen в Эстонии», – сообщил он.
По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, главная причина того, что экономика Латвии по-прежнему демонстрирует низкий рост в ситуации, когда Эстония и Литва находятся в упадке, кроется в положении дел во время коронакризиса. В то время как Эстония и Литва отделались минимальными экономическими потерями, спад в Латвии был гораздо глубже, а восстановление шло медленнее.
«Иными словами, Латвия только сегодня выходит на то место, где долгое время были Эстония и Литва. Что касается различий между литовской и эстонской экономикой, то в сегодняшней экономической ситуации тесная связь с экономикой северных стран и их слабый экспортный спрос оказались неблагоприятными для Эстонии. Несколько лучше дела обстоят в Литве, так как их экспорт более тесно связан с Западной Европой», — пояснил Нестор.
Среди прочего, на экономику стран Балтии оказывает влияние иммиграция
Если сравнивать с последним кварталом 2019 года, уровень экономики Эстонии в первом квартале этого года превышал уровень еврозоны едва ли на один процент, в Литве – на один процент и Латвии — на два процента. Это означает, что различий практически нет, учитывая точность первоначальных оценок, и их не следует преувеличивать. В последние полтора года развитие экономики Эстонии было слабее, чем у Латвии и Литвы. Различия в данных довольно небольшие.
Существует шесть основных причин различий:
Во-первых. В то время как Эстония и Литва приняли одинаковое количество иммигрантов, то в случае с Литвой половина из них прибыла не из Украины, а из (IT) компаний, которые переехали из Беларуси в Литву со своими сотрудниками. Это способствовало экономическому росту Литвы и сильно поддержало сектор недвижимости, так как многие высокооплачиваемые люди также прибыли и начали покупать жилье.
Во-вторых. Бума на рынке недвижимости в Латвии не было. Заработная плата там росла немного медленнее, чем в Эстонии, и цены на недвижимость росли такими же темпами, как заработная плата. Таким образом, покупательная способность недвижимости в Латвии оставалась неизменной все эти годы, но по сравнению с концом 2019 года цены на недвижимость выросли на 25 процентов, а рос зарплат был ощутимо меньше. Ход событий изменился с середины прошлого года, и эстонский сектор недвижимости значительно пострадал. Цены на недвижимость в Литве выросли немного больше, чем заработная плата, но, по оценкам, покупательная способность также увеличилась из-за увеличения населения.
В-третьих. В Эстонии большая часть экономического роста была связана со стартапами. Однако они особенно сильно страдают в условиях роста процентных ставок. Не менее важную роль в прошлом году в экономическом спаде Эстонии сыграли услуги связи.
В-четвертых. В Литве перед войной общественность очень переживала и беспокоилась по поводу начинающегося русского вторжения. Позже беспокойство сменилось волей к действию. До вторжения в Эстонии было довольно спокойное настроение, но после вторжения в обществе возникли негативные эмоции. Эмоции латвийской публики были больше похожи на Литву, чем на Эстонию.
В-пятых. Эстонские компании особенно сильно связаны с тем, что происходит на шведском рынке недвижимости. На наши готовые дома, спецпроекты, строительные конструкции и предметы интерьера нет спроса. Ожидается, что объемы строительства жилья в Швеции в этом году составят лишь половину от того, что было в 2021 году. Рынок Швеции нельзя быстро и легко компенсировать альтернативными вариантами.
В-шестых. Эстония оправилась от коронакризиса быстрее и сильнее всех. Если посмотреть на активность экономики по сравнению с последним кварталом 2019 года, то почти весь 2021 год экономика Эстонии превышала уровень Литвы на 2 процента, а Латвии – на 5 процентов. Наше текущее более значительное снижение частично связано с промежуточным быстрым ростом.