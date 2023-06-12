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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Картина экономики Эстонии выглядит безрадостной

rus.postimees.ee
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Карикатура дня, 12 июня. (ВВП: «Спокойно! Как достигну дна, смогу от него оттолкнуться, и будет стремительный подъем! Возможно…»)
Карикатура дня, 12 июня. (ВВП: «Спокойно! Как достигну дна, смогу от него оттолкнуться, и будет стремительный подъем! Возможно…») иллюстрация: Urmas Nemvalts
  • ВВП Эстонии упал больше, чем в других странах Балтии
  • Все плохо даже у прежних двигателей экономики
  • Некоторые надеются на улучшение ситуации во второй половине года

Если посмотреть на самый популярный показатель экономического роста, по сравнению с предыдущим периодом года картина представляется совершенно ясной и положение Эстонии худшее среди стран Балтии.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в первом квартале уменьшился на 3,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Литве этот же показатель снизился на 2,5 процента, а в Латвии внутренний валовой продукт, наоборот, вырос.

Конечно, некоторое утешение можно найти, копнув глубже в статистику. По снижению добавленной стоимости разница с Литвой почти сходит на нет, но если смотреть на экономический рост поквартально, а не по годам, ситуация в Литве оказывается хуже. Однако, принимая во внимание скорость восстановления после пандемии коронавируса, все страны Балтии за это время прошли долгий путь. Между тем в Латвии спад был более глубоким, поэтому южные соседи восстанавливались дольше.

Но в любом случае, вне зависимости от статистики, видно, что позитивных признаков в экономике Эстонии не так уж и много, хотя некоторые аналитики надеются на улучшения ситуации во второй половине года. Однако, этому не способствуют ожидания повышения налогов.

Одной из болевых точек является один из наших главных двигателей экономики последних лет, информационные и коммуникационные технологии. В этой сфере выделяется в плохом смысле слова бизнес стартапов, который сильно подавлен ростом процентных ставок.

Другая проблема касается другой сферы, которая до сих пор оказывала существенное влияние на здешний экономический рост, – сектор недвижимости. Сектору недвижимости Литвы пришелся очень на пользу тот факт, что в страну переехало большое количество ИТ-компаний, которые ранее работали в Беларуси, и это поддерживалось государством. Однако в последние годы в Латвии не было особого бума на рынке недвижимости.

В экономике Эстонии не так уж много позитивных признаков, хотя некоторые аналитики надеются на улучшения ситуации во второй половине года. Однако, этому не способствуют ожидания повышения налогов.

Кроме того, строительный сектор Эстонии в значительной степени зависит от стран Северной Европы, в то время как в Швеции объемы строительства сократились примерно вдвое по сравнению с прошлым годом. Экспорт в Швецию упал в апреле по сравнению с прошлым годом даже больше, чем экспорт в Россию.

Страны Балтии имеют много общего, например, высокую зависимость от экспорта, поскольку у всех из них внутренний рынок небольшой. В число наиболее важных торговых партнера каждой из трех стран входит Германия как напрямую, так и через других торговых партнеров. То есть, это самый важный торговый партнер более половины членов ЕС. Германия является крупнейшей экономикой в ​​зоне евро, на ее долю приходится почти 30 процентов.

Однако в настоящее время экономика Германии сокращается на протяжении двух кварталов подряд по сравнению с предыдущим периодом. И есть совсем не много признаков, чтобы ожидать улучшения в ближайшем будущем. Если у немцев дела будут обстоять плохо, пострадают и экспортные отрасли других стран. И Германия не единственная – ни у одного из наших важнейших торговых партнеров дела не идут хорошо.

Психологические факторы во многом определяют ход экономики. В случае с ними обычно играет свою роль сравнение с другими, зачастую, конечно, с соседями. Если у нас дела обстоят хуже, чем у других, это также может оказать сдерживающее воздействие на экономику. Поэтому стоит ловить лучики надежды, если они где-то появляются.

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