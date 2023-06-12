КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Картина экономики Эстонии выглядит безрадостной

Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в первом квартале уменьшился на 3,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Литве этот же показатель снизился на 2,5 процента, а в Латвии внутренний валовой продукт, наоборот, вырос.
Конечно, некоторое утешение можно найти, копнув глубже в статистику. По снижению добавленной стоимости разница с Литвой почти сходит на нет, но если смотреть на экономический рост поквартально, а не по годам, ситуация в Литве оказывается хуже. Однако, принимая во внимание скорость восстановления после пандемии коронавируса, все страны Балтии за это время прошли долгий путь. Между тем в Латвии спад был более глубоким, поэтому южные соседи восстанавливались дольше.
Но в любом случае, вне зависимости от статистики, видно, что позитивных признаков в экономике Эстонии не так уж и много, хотя некоторые аналитики надеются на улучшения ситуации во второй половине года. Однако, этому не способствуют ожидания повышения налогов.
Одной из болевых точек является один из наших главных двигателей экономики последних лет, информационные и коммуникационные технологии. В этой сфере выделяется в плохом смысле слова бизнес стартапов, который сильно подавлен ростом процентных ставок.
Другая проблема касается другой сферы, которая до сих пор оказывала существенное влияние на здешний экономический рост, – сектор недвижимости. Сектору недвижимости Литвы пришелся очень на пользу тот факт, что в страну переехало большое количество ИТ-компаний, которые ранее работали в Беларуси, и это поддерживалось государством. Однако в последние годы в Латвии не было особого бума на рынке недвижимости.