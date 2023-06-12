КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Картина экономики Эстонии выглядит безрадостной

В экономике Эстонии не так уж много позитивных признаков, хотя некоторые аналитики надеются на улучшения ситуации во второй половине года. Однако, этому не способствуют ожидания повышения налогов.

Кроме того, строительный сектор Эстонии в значительной степени зависит от стран Северной Европы, в то время как в Швеции объемы строительства сократились примерно вдвое по сравнению с прошлым годом. Экспорт в Швецию упал в апреле по сравнению с прошлым годом даже больше, чем экспорт в Россию.

Страны Балтии имеют много общего, например, высокую зависимость от экспорта, поскольку у всех из них внутренний рынок небольшой. В число наиболее важных торговых партнера каждой из трех стран входит Германия как напрямую, так и через других торговых партнеров. То есть, это самый важный торговый партнер более половины членов ЕС. Германия является крупнейшей экономикой в ​​зоне евро, на ее долю приходится почти 30 процентов.

Однако в настоящее время экономика Германии сокращается на протяжении двух кварталов подряд по сравнению с предыдущим периодом. И есть совсем не много признаков, чтобы ожидать улучшения в ближайшем будущем. Если у немцев дела будут обстоять плохо, пострадают и экспортные отрасли других стран. И Германия не единственная – ни у одного из наших важнейших торговых партнеров дела не идут хорошо.