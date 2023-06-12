В сточных водах городов Эстонии обнаружены чрезвычайно опасные наркотики

Как и ожидалось, больше всего метадона нашли в Таллинне и крупных городах Ида-Вирумаа, где более широко предлагается заместительная терапия опиоидной зависимости. Несколько меньше метадона было обнаружено в Тарту и Валга. Количество метадона, обнаруженное в Таллинне, было на том же уровне, что и в январе, в то время как в других городах на этот раз его было обнаружено меньше.

Среди новых веществ, включенных в исследование, альфа-ПВП были обнаружены в сточных водах Таллинна, Тарту и Нарвы. Помимо Таллинна, митрагинин был обнаружен также в Валге и Хаапсалу. В Таллинне также нашли чрезвычайно опасный протонитазен, а также бупренорфин, который используется в качестве замещающего наркотика при опиоидной зависимости. Фентанил не был обнаружен в образцах последнего исследования.

По словам ученого Института развития здоровья (TAI), среди находок новых психоактивных веществ вызывает беспокойство обнаружение протонитазена. «Нам давно известно, что это крайне опасное вещество есть на рынке наркотиков, его обнаружение в сточных водах свидетельствует о широкой распространенности. Методика исследования сточных вод не может выявить небольшое количество потребителей. Методология исследования сточных вод помогает выявить наиболее распространенные новые тенденции в регионе. Безусловно, следует уделять все больше и больше внимания обнаружению митрагинина в сточных водах нескольких городов – это вещество также было обнаружено в исследовании сточных вод в первом квартале 2023 года, и в Эстонии это может стать растущей тенденцией», – сказала исследователь TAI Катри Абель-Олло.

Митрагинин представляет собой лекарственное средство растительного происхождения, которое в низких дозах оказывает мягкий стимулирующий эффект, в то время как более высокие дозы вызывают эффекты, характерные для опиоидов.