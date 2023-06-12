Автомобиль вылетел в кювет: трех человек доставили в больницу

В 10.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Луутснику-Плаани в деревне Пунди в волости Рыуге произошло ДТП, когда пожилой мужчина на извилистой гравийной дороге не справился с управлением над автомобилем Kia и съехал с дороги в кювет.

В машине находились три человека. Все они пострадали, и медики доставили их в больницу для проверки состояния здоровья, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Полиция установила, что водитель был трезв и у него есть водительские права.