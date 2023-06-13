ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Как окончательно отделаться от России, оставаясь при этом русским

Я для себя на этот вопрос ответил таким образом, что в регистре народонаселения в графе «национальность» поменял venelane на eestlane. Я - гражданин Эстонии, чьи предки с одной стороны, представлявшие народность сету, жили здесь еще до советской оккупации, а с другой - переехали сюда из Карелии и Новгородчины. Но моя национальность строится прежде всего на идентичности с той страной, которая мне близка, и чью историю и особенности я не только знаю, но принимаю и отстаиваю. Поэтому я считаю себя эстонцем, а не русским, карелом или сету.

Соответственно, и русская идентичность, которую мне пытаются некоторые навязать, мне не близка, хотя я действительно родился и вырос в семье, которая идентифицировала себя как русскую, и чью идентичность до определенного возраста на себя принимал и я.

У русских людей нет обязанности поддерживать Россию

Но могут ли русские русскоязычные интегрироваться, не отказываясь от своего идентитета? Безусловно, могут. Быть русским - не означает поддерживать Россию, однако нужно быть готовым к тому, что в нынешнее время к русским во всем мире может наблюдаться предвзятое отношение. Но если вы понимаете причину этого, вы не будете на это обижаться, а, напротив, будете бороться со стереотипами, например, со стереотипом о том, что все русские - рашисты.