Один из крупнейших в Европе авиаперевозчиков закрывает почти все маршруты из Риги

В период с 2015 по 2020 год на долю Wizz Air приходилось 8-9% рижского пассажиропотока, но в первом квартале 2023 году его доля упала ниже 4%.

Ожидается, что доля рынка Wizz Air снизится еще больше: летом компания продолжит обслуживать всего два направления - в Лондон и Кутаиси, а осенью закроется и лондонский маршрут.

По словам эксперта в сфере гражданской авиации Симона Барткуса, причиной является сильная конкуренция в Риге со стороны латвийского национального авиаперевозчика AirBaltic, а также ирландского Ryanair.