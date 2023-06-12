Карты раскрыты: смотрите, кому удалось выторговать у правительства налоговые льготы

Сегодня правительство объявило, в каких сферах будут повышены налоги и кто выторговал более низкую по сравнению с обычными людьми налоговую ставку.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, состоялись содержательные дебаты по поводу налоговых изменений и частичной поправки к законопроекту, и все это с целью покрытия возросших расходов на оборону и перехода к сбалансированному бюджету.
«Последние несколько недель были напряженными, и прошли содержательные дебаты по налоговым изменениям. Я благодарю общественность и всех, кто размышлял вместе с нами и давал содержательную обратную связь. Исходя из этого, мы также внесли некоторые изменения, которые лучше учитывают нашу предпринимательскую среду», - сказал министр финансов Март Вырклаэв.
Что касается авансовых платежей банков, правительство согласовало ставку подоходного налога в размере 18 процентов, что на четыре процентных пункта выше действующей ставки. «Банки находятся в несколько особом положении по сравнению с другими предприятиями и каждый квартал вносят аванс из прибыли предыдущего квартала, даже если они не распределяют дивиденды. Это приносит нам ориентировочно 15-20 миллионов дополнительных денег в год», - сказал министр финансов.
«Несколько более низкая налоговая ставка также оправдана этим, чтобы у банков было больше капитала, который они могли бы привнести в нашу экономику через предприятия. Это особенно важно для местных банков в Эстонии, которые хотят быстро расти и вносить значительный вклад в наши зеленые реформы, а также в региональное развитие путем кредитования местных предприятий», - добавил Вырклаэв.
Ставка налога с оборота на размещение с 2025 года увеличится до 13 процентов. «Туризм - важная часть нашей экономики, которая постепенно начала выбираться из ямы и снова расти. Чтобы они могли продолжать расти, а государство также получало дополнительные налоговые поступления от развития отрасли, мы сделали их налоговую ставку ниже, чем планировалось изначально», - пояснил министр финансов.
Если две так называемые льготные ставки налога с оборота с 2025 года 9 и 13 процентов, и мы больше не сможем использовать третью, или пятипроцентную налоговую ставку, увеличится и налог с оборота на СМИ. «Это не означает, что мы не ценим свободу прессы и важность СМИ. Ценим по-прежнему, и высоко. Но снижать налоговую ставку в ситуации, когда она увеличивается для всех остальных, было бы несправедливо. В сегодняшних условиях необходим совместный вклад всех нас», - сказал Вырклаэв, добавив, что ставка налога с оборота для журналистики вырастет с 5 до 9 процентов, то есть на тот же уровень, что и до августа прошлого года.
Что касается остальных налоговых изменений, правительство не пересматривало предыдущие решения. В рамках изменений ставка налога с оборота вырастет до 22 процентов с 2024 года, а ставка подоходного налога вырастет до того же уровня с 2025 года. С 2025 года для всех жителей Эстонии будет действовать единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц.
Кроме того, будет увеличен налог на азартные игры и с 2024 года вырастет акциз на алкоголь и табак.
Налоговый пакет в виде четырех отдельных законопроектов будет обсуждаться в Рийгикогу в среду вместе с вотумом доверия правительству.