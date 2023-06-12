Карты раскрыты: смотрите, кому удалось выторговать у правительства налоговые льготы

Если две так называемые льготные ставки налога с оборота с 2025 года 9 и 13 процентов, и мы больше не сможем использовать третью, или пятипроцентную налоговую ставку, увеличится и налог с оборота на СМИ. «Это не означает, что мы не ценим свободу прессы и важность СМИ. Ценим по-прежнему, и высоко. Но снижать налоговую ставку в ситуации, когда она увеличивается для всех остальных, было бы несправедливо. В сегодняшних условиях необходим совместный вклад всех нас», - сказал Вырклаэв, добавив, что ставка налога с оборота для журналистики вырастет с 5 до 9 процентов, то есть на тот же уровень, что и до августа прошлого года.