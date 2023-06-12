Исследование: более 70% эстонских компаний предвидят просрочки и неплатежи от клиентов

Последние результаты Европейского отчета Intrum о платежах 2023 (European Payment Report 2023) подчеркивают насущную проблему несвоевременных платежей или неплатежей со стороны клиентов и заказчиков, с которой в этом году столкнулись эстонские компании.
Наибольшую озабоченность выражают при этом предприятия финансового и строительного сектора, а также государственные компании.
Согласно опросу, ошеломляющие 73% эстонских предприятий выразили опасения по поводу задержек или неплатежей со стороны их клиентов или заказчиков в течение этого года. Этот показатель превышает средний показатель по Европе, составляющий 60%, и значительно выше, чем в Латвии (66%) и Литве (56%).
Примечательно, что банковский и финансовый сектор Эстонии выразил наибольшую обеспокоенность: 100% респондентов предвидят риск несвоевременных платежей или неплатежей. Такие секторы, как строительство (83%), а также правительство и государственный сектор (82%), также выражали озабоченность, в то время как сектор телекоммуникаций проявлял наименьшие опасения (36%).
«Европейский отчет Intrum о платежах за 2023 год подчеркивает тревожную тенденцию просроченных платежей среди эстонских предприятий, — сказала Илва Валейка, управляющий директор Intrum Baltics. — В различных секторах наблюдается повышенный риск задержек платежей, что может иметь серьезные последствия для денежных потоков и общей финансовой стабильности. Для предприятий жизненно важно сохранять бдительность и активно управлять своими кредитными рисками, чтобы обеспечить своевременные платежи от своих клиентов и заказчиков».
Наряду с растущим риском просроченных платежей исследование пролило свет на значительное влияние инфляции на платежную дисциплину. В Эстонии 77% предпринимателей выразили озабоченность по поводу своевременной и полной оплаты клиентами счетов именно из-за инфляции, что означает увеличение с 61 % в 2022 году.
Аналогичным образом, в Латвии 65 % предприятий отметили негативное влияние инфляции на дисциплину платежей (по сравнению с 50% в предыдущем году). Среднеевропейский показатель оставался более или менее стабильным на уровне 59% по сравнению с 61% в 2022 году. Ситуация в Литве несколько улучшилась: 51% предприятий отметили негативное влияние инфляции на платежную дисциплину — этот показатель был немного ниже, чем 56%, о которых сообщалось в предыдущем году.