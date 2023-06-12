Исследование: более 70% эстонских компаний предвидят просрочки и неплатежи от клиентов

Наибольшую озабоченность выражают при этом предприятия финансового и строительного сектора, а также государственные компании.

Согласно опросу, ошеломляющие 73% эстонских предприятий выразили опасения по поводу задержек или неплатежей со стороны их клиентов или заказчиков в течение этого года. Этот показатель превышает средний показатель по Европе, составляющий 60%, и значительно выше, чем в Латвии (66%) и Литве (56%).

Примечательно, что банковский и финансовый сектор Эстонии выразил наибольшую обеспокоенность: 100% респондентов предвидят риск несвоевременных платежей или неплатежей. Такие секторы, как строительство (83%), а также правительство и государственный сектор (82%), также выражали озабоченность, в то время как сектор телекоммуникаций проявлял наименьшие опасения (36%).

«Европейский отчет Intrum о платежах за 2023 год подчеркивает тревожную тенденцию просроченных платежей среди эстонских предприятий, — сказала Илва Валейка, управляющий директор Intrum Baltics. — В различных секторах наблюдается повышенный риск задержек платежей, что может иметь серьезные последствия для денежных потоков и общей финансовой стабильности. Для предприятий жизненно важно сохранять бдительность и активно управлять своими кредитными рисками, чтобы обеспечить своевременные платежи от своих клиентов и заказчиков».

Наряду с растущим риском просроченных платежей исследование пролило свет на значительное влияние инфляции на платежную дисциплину. В Эстонии 77% предпринимателей выразили озабоченность по поводу своевременной и полной оплаты клиентами счетов именно из-за инфляции, что означает увеличение с 61 % в 2022 году.