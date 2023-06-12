Кылварт прокомментировал слухи о произнесении речи в нетрезвом виде: «Это абсолютная ложь»

На минувших выходных в социальной сети Facebook стало распространяться видео, на котором мэр Таллинна произносит на XXIII Таллиннском спортивном празднике Õhus on liikumist речь. Хотя в действительности речь шла о неисправности звукоаппаратуры, некоторые пользователи соцсети стали обсуждать, не был ли таллиннский мэр во время признесения речи нетрезв. «Послушайте это выступление, и сможете от души посмеяться. Человек пьян вдребезги. Хорошего развлечения и вам, друзья, в сегодняшний день», - написал один пользователь.

Под размещенным в соцсети видео оставила свой комментарий и предствитель эстонского спортивного общества Kalev Лембе Лаас. Она написала, что на открытии спортивного праздника звук был некачественным, что произошло из-за неисправности оборудования. «Постараемся сделать все для того, чтобы впредь такие ситуации не возникали», - указала Лаас.

Кылварт: это абсолютная ложь

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал в понедельник Postimees, что речь идет о достойном сожаления инциденте. «Эстонское спортивное общество Kalev 4 июня проводило в Пиритаском спортивном центре Таллиннский спортивный праздник. Меня в качестве мэра Таллинна пригласили открыть его. К сожалению, во время мероприятия возникли проблемы со звукотехникой, которые проявились тогда, когда я начал произносить речь», - объяснил он. «Размещенное в соцсети видео и сделанная на его основе новость содержат злонамеренно ложные утверждения о том, что у выступавших на спортивном празднике людей есть проблемы со здоровьем, или же они употребяли алкоголь. Это абсолютная ложь. Будучи опытным спортсменом и тренером, я ни в коем случае не одобряю подобного поведения», - указал Кылварт.

«Размещение такого видео, безусловно, наносит ущерб моей репутации как политика и как мэра. Еще сложнее компенсировать тот ущерб, который был нанесен участникам и зрителям спортивного праздника, а в более широком смысле - и всей эстонской детской спортивной культуре. Надеюсь, что все причастные к этом инциденту извлекли из него уроки и в будущем ничего подобного более не произойдет».