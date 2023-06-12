От переданного Рейнсалу «Отечества» ждут новой атаки и новизны

«Не получилось пятьдесят на пятьдесят!» или «Ну что, результаты оказались совсем другими?» – спросили несколько отечественников после того, как были объявлены результаты голосования. Несмотря на то, что СМИ были железно уверены, что победит Рейнсалу или Лукас, они не ожидали такой большой разницы между ними в результатах голосования.