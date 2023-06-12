От переданного Рейнсалу «Отечества» ждут новой атаки и новизны

На съезде «Отечества» в субботу отчетливо прозвучало желание его членов: партию нужно возродить, необходимо сделать что-то новое, инновационное. Как именно это будет достигнуто, никто не говорит, но цель амбициозная – так же, как и центристы, отечественники хотят стать альтернативной партией действующей правительственной коалиции.
«Не получилось пятьдесят на пятьдесят!» или «Ну что, результаты оказались совсем другими?» – спросили несколько отечественников после того, как были объявлены результаты голосования. Несмотря на то, что СМИ были железно уверены, что победит Рейнсалу или Лукас, они не ожидали такой большой разницы между ними в результатах голосования.