Неисправные тормоза, текущее масло и лысая резина: полиция провела рейд на парковке торгового центра

На своей страничке в Facebook Центр надзора за дорожным движением пишет, что одна из их последних публикаций, касающаяся визита стражей правопорядка на парковку ТЦ «Юлемисте», вызвала широкий резонанс. По этой причине полицейские решили немного подробнее рассказать об итогах рейда.

Так, у трех машин была выявлена течь масла как в двигателе, так и в тормозной системе. У целых девяти машин выявили неисправность в работе подушек безопасности, еще у восьми машин была переделана выхлопная система. В полиции напомнили, что выхлопная система должна соответствовать спецификациям производителя.

В виде исключения автомобиль может быть оборудован патрубком системы выпуска отработавших газов, отличной от указанной изготовителем, если он установлен после устройств снижения токсичности отработавших газов (катализатор, DPF-фильтр) и системы глушителя, указанных изготовителем, и это не влияет на заводские характеристики системы выпуска.

Также во время рейда были выявлены неисправности тормозной системы (5 машин), трещины на лобовом стекле и тонировка на передних окнах (5 машин), неисправные и не отвечающие закону световые приборы (12 транспортных средств), чрезмерно изношенные покрышки (три автомобиля). Также встречались машины, у которых на колесах отсутствовали болты, не работал спидометр и был чрезмерно ржавый кузов. Трое автомобилистов сменили оригинальный руль на так называемый спортивный, что, по словам полицейских, противоречило закону, поскольку подобные переделки необходимо регистрировать в Транспортном департаменте.